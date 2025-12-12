Solapur News: शेतकरी सागर मगर यांचा दिल्लीत सन्मान; सेंद्रिय शेतीतील कामाबद्दल मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया पुरस्कार

वाशिंबे : येथील प्रगतशील शेतकरी सागर मगर यांना भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या वतीने सेंद्रिय शेती व शेतीतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय स्तरावरील ‘मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया’ हा सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. .कृषी जागरण आणि आयसीएआर यांच्या संयुक्तपणे दिल्ली येथे एका कार्यक्रमात केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, आयसीएआरचे राजरशी रॉय बर्मन, कृषी जागरणचे सीईओ एम. सी. डोम व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत मगर यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला..या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड आयसीएआर या संस्थेने केली होती. सागर मगर यांनी सेंद्रिय शेती करत प्रयोगशील केळीरत्न केळी निर्यातदार म्हणून ओळख आहे. शेतीत नवनवीन गोष्टींचा अवलंब करत ते मुख्य पिके ऊस, केळी, पेरू, कांदा, कलिंगड, खरबूज यांची शेती फायद्याची कशी करता येईल, यावर त्यांचा भर असतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.