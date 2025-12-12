सोलापूर

Solapur News: शेतकरी सागर मगर यांचा दिल्लीत सन्मान; सेंद्रिय शेतीतील कामाबद्दल मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया पुरस्कार

Millionaire Farmer of India Award details and significance: सेंद्रिय शेतीतील नवकल्पनांमुळे सागर मगर यांना राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च सन्मान
Delhi Felicitates Farmer Sagar Magar for Excellence in Organic Farming

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वाशिंबे : येथील प्रगतशील शेतकरी सागर मगर यांना भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या वतीने सेंद्रिय शेती व शेतीतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय स्तरावरील ‘मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया’ हा सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.

