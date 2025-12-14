सोलापूर

सोलापूर जिल्ह्यात आंदोलन पेटले! 'शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याच्या गव्हाणीत टाकल्या उड्या, ऊस दरासाठी ठिय्या..

Solapur Sugar factory farmers sit-in Protest: ऊस दराच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचा लोकमंगल कारखान्यात ठिय्या; गव्हाणी बंद करून आंदोलन तीव्र
Solapur Farmers Intensify Protest for Sugarcane Rates, Sit-in at Sugar Factory

Solapur Farmers Intensify Protest for Sugarcane Rates, Sit-in at Sugar Factory

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-दयानंद कुंभार

उत्तर सोलापूर (वडाळा): सोलापूर जिल्ह्यात ऊस दराचे आंदोलन चांगलेच पेटले आहे. आज उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बीबीदारफळ येथे लोकमंगल साखर कारखाना येथे आज शेतकरी संघटनेच्या वतीने गव्हाणीत उड्या टाकून कारखान्याची गव्हाणी बंद पाडली. यावेळी शेकडो ऊस उत्पादक उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
sugar
Sugar Factory
district
Farmer Agitation
Protest
Sugar Crops
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com