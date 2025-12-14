सोलापूर जिल्ह्यात आंदोलन पेटले! 'शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याच्या गव्हाणीत टाकल्या उड्या, ऊस दरासाठी ठिय्या..

-दयानंद कुंभार उत्तर सोलापूर (वडाळा): सोलापूर जिल्ह्यात ऊस दराचे आंदोलन चांगलेच पेटले आहे. आज उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बीबीदारफळ येथे लोकमंगल साखर कारखाना येथे आज शेतकरी संघटनेच्या वतीने गव्हाणीत उड्या टाकून कारखान्याची गव्हाणी बंद पाडली. यावेळी शेकडो ऊस उत्पादक उपस्थित होते..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.उसाला 3400 दर द्या अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने गेल्या आठवड्यातच लोकमंगल कारखाना येथे अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केली होती. मात्र यावर कुठलाही सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने आज दुपारी 12 वाजल्या सुमारास शेकडो शेतकरी लोकमंगल साखर कारखाना येथे दाखल झाले. गव्हानित ठिय्या मारून आंदोलन सुरू केले. यावेळी कारखाना प्रशासनाकडून दोन दिवस वेळ द्या. अशी विनंती करण्यात आली. .मात्र शेतकरी ऐकण्याचा मनस्थितीत नाहीत. ऊसाला 3400 रुपये दर जाहीर केल्याशिवाय उठणार नाही असे ठामपणे सांगत आंदोलन सुरूच ठेवले. 3400 र रुपये ऊस दर देण्याबाबत अगोदरच निवेदन दिले. त्यावेळेस का निर्णय घेतला नाही? असा सवाल शेतकऱ्याकडून उपस्थित करण्यात आला..मात्र कारखाना प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने शेवटी शेतकऱ्यांनी चार चाकी वाहनातून मोठ्या प्रमाणात केळी मागवली. उपस्थित शेतकरी यांनी गव्हाणीतच केळी खाऊन भजन गात आंदोलन चालू ठेवले आहे. यावेळी शेतकरी संघटना जिल्हा अध्यक्ष विजय रणदिवे,छावा संघटना जिल्हा अध्यक्ष अमोल पाटील, इकबाल मुजावर, नवनाथ मसलकर,पांडुरंग जाधव, सागर चिकने,सावंत साहेब, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष विजय साठे, पोपट साठे, दशरथ पवार, श्रीकांत ननावरे, अमोल साठे,अण्णा कदम, स्वप्निल कदम, रोहित साठे, संकेत साखरे,ऋषी बारस्कर आदींसह मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !. शेतकऱ्यांच्या उसाला तीन हजार चारशे रुपये दिल्याशिवाय कारखाना चालू देणार नाही. यामुळे आम्ही गव्हानीत आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करणार आहे.--विजय रणदिवे, शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.