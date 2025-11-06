पांगरी: शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला न्याय आणि योग्य भाव मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी आश्वासनांचीच खैरात केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार विकासाच्या गप्पा मारत आहे, हे दगाबाज सरकार आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.घारी (ता. बार्शी) येथे अतिवृष्टी व महापुराच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे संवाद दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या ऐकल्या.ठाकरे म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. ज्याची जमीन वाहून गेली त्याला केवळ साडेतीन लाख रुपयांची भरपाई देणार आहेत. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे दिले नाहीत तर गावागावात‘कर्जमुक्ती नाही तर मत नाही’असे फलक लावा. मंत्र्यांना ‘नो एंट्री’चे बोर्ड दाखवा. मतचोरी करून आलेले हे सरकार आहे, याला वठणीवर आणणे गरजेचे आहे..अस्मानी संकटाशी आपण लढलोच, आता सुलतानी संकटाशी लढण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्री स्वतःच्या घराकडे दुर्लक्ष करून बिहारच्या निवडणुकीत प्रचारात आहेत. मेहनती शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही, विमा कंपन्या दाद देत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. शेतकऱ्यांना धीर देत सांगितले खचून जाऊ नका, आत्महत्या करू नका. आम्ही तुमच्या हक्कासाठी लढू अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.यावेळी शेतकरी अण्णा साळुंखे, विजय कागदे व पद्माकर काटमोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. ग्रामस्थांनी ठाकरे यांना ग्रामदैवत नागनाथ देवाची प्रतिमा भेट दिली, तर शेतकऱ्यांनी तुरीची वांबळलेली पेंडी देऊन त्यांच्या व्यथा विधीमंडळात पोचविण्याची मागणी केली..या कार्यक्रमाला विरोधी पक्षनेते आंबादास दानवे, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार मिलिंद नार्वेकर, संभाजी शिंदे, दिलीप सोपल, डॉ. अरुण नारकर, नंदकुमार काशीद उपस्थित होते. आमदार दिलीप सोपल यांनी सांगितले की, तालुक्यातील अकरा मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. आठवड्यात चार वेळा झालेल्या पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...७० टक्के शेतकरी वंचित ः ओमराजेखासदार ओमराजे निंबाळकर म्हणाले, उद्धव ठाकरे आमच्या कुटुंबातीलच आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना मदत व कर्जमाफीचे आश्वासन दिले, मात्र ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अजून पैसे जमा झालेले नाहीत. विहीर बुजलेल्या शेतकऱ्याला देखील मदत मिळालेली नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.