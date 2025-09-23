Solapur News: 'उजनीतून पाणी सोडूनही ८६ तलाव अंशतः भरले'; उजनी कालव्यातून तलाव भरून घेणे आवश्यक

माढा : उजनी धरणातून तीनवेळा भीमा नदीत पाणी सोडूनही माढा तालुक्यातील पाझर तलाव ६० ते ७० टक्केच्या आसपास भरले आहेत. दरवर्षी सीना- माढा उपसा सिंचन योजनेतून तालुक्यातील अनेक पाझर तलाव भरले जातात. परंतु, यावर्षी संपूर्ण क्षमतेने न भरल्याने उन्हाळ्यामध्ये शेतकऱ्यांसमोर अडचणी उभ्या राहू शकतात. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. माढा तालुक्यामध्ये सुमारे १५३ पाझर तलाव आहेत. यंदा तालुक्यात चांगला पाऊस झाला आहे. आतापर्यंत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. मात्र, तालुक्यातील अनेक पाझर तलाव हे पूर्ण क्षमतेने भरलेले नाहीत. माढा तालुक्यातील १५३ पाझर तलावांपैकी ८६ पाझर तलाव हे अंशतः भरलेले आहेत. माढा तालुक्यामध्ये सरासरी ५५० मिलिमीटर पाऊस पडतो. यंदा पावसाने सरासरी ओलांडली आहे. .मात्र, पाझर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले नाहीत. सध्या पाऊस चालू असल्याने शेतकऱ्यांना शेती पिकांना पाणी देण्याची गरज नाही. परंतु, उन्हाळ्यामध्ये तलावांतील पाण्यामुळे विंधन विहिरी, विहिरींची पाणीपातळी वाढून शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे सीना- माढा उपसा सिंचन योजना, उजनी धरणाच्या कालव्यातून पाझर तलाव भरून घेण्याची आवश्यकता शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेतून सर्व पाझर तलाव भरून घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेतून दरवर्षी भरले जाणारे तलाव यंदाही पूर्ण क्षमतेने भरून घेतले जाणार आहेत. त्याशिवाय सीना- माढा उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंद होणार नसल्याचे आमदार अभिजित पाटील यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.