Farmers Issues: मंगळवेढ्यात शेतकरी‑नागरिकांच्या प्रश्नांकडे सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष

मंगळवेढा : तालुक्यातील शेतकरी, नागरिकाना अनेक प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे परंतु या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे खा. प्रणिती शिंदे या किमान या प्रश्नावर आवाज उठवत असल्या तरी त्या विरोधी असल्यामुळे त्यांच्या प्रश्नाला सत्ताधारी पक्षाकडून गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे..तालुक्यातील नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना उजनीतून पाणी उशिरा सोडल्यामुळे नदीकाठच्या शेती पिकाचे नुकसान झाले तोपर्यंत वीजपुरवठा खंडित केला आता पुन्हा शेतकऱ्यांची आठ तास विजेची मागणी असताना 5 तास वीज देण्याची व्यवस्था केली. थकीत वीज बिलावरून बंद असलेली भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा नुकतीच खा.शिंदे यांच्या दौय्रानंतर सुरू करण्यात आली.त्याशिवाय तालुक्याच्या ग्रामीण भागात रस्ते,आरोग्य,वीजेबरोबर शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा प्रश्न देखील गंभीर आहे. शासकीय कार्यालयातील अनेक जागा रिक्त आहेत कारभार प्रभारीवर सुरू आहे कांद्याचा पिकविमा 18 कोटी दिला मात्र उर्वरित 25 हजार शेतकरी खरीप पिकविम्यापासून वंचित ठेवले. घरकुलासाठी वाढीव 50 हजाराची घोषणा केली अद्याप काही लाभार्थी त्यासाठी तर काही लाभार्थी जागेसाठी प्रतीक्षेत आहेत तर 80 टक्के लाभार्थी शासनाच्या मोफत वाळूच्या प्रतीक्षेत आहेत..उन्हाळ्यात नदीचे नदीचे पात्र कोरडे असताना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने दुर्लक्ष केले सध्या नदीपात्रात पाणी आल्यामुळे वाळू मिळणे मुश्कील झाले अशात पुढील महिन्यात पावसास सुरूवात होणार असल्यामुळे घरकुल लाभार्थी वाळूपासून वंचित राहणार आहे अशा परिस्थितीत घरकुल बांधकामासाठी प्रशासन तंबी देत आहे. ग्रामीण भागात महत्त्वाच्या वेळेला लाईट नसते ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती लवकर केले जात नसल्याच्या तक्रारी सुरू आहेत परंतु या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाकडून दुर्लक्ष झाल्यावर विरोधी पक्षानी आवाज उठवणे अपेक्षित आहेत विधानसभेचे प्रबळ विरोधक भगीरथ भालके व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून विधानसभा लढवलेले अनिल सावंत हे देखील सत्तेच्या जवळ जावून महिना झाले. मात्र सत्तेच्या जवळून जाऊन जनतेच्या प्रश्नासाठी आवाज उठवत नसल्याचे चित्र आहे तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे देखील सध्या जनतेच्या व शेतकरी प्रश्नावर सक्रिय होताना दिसत नाहीत काँग्रेसच्या एकमेव खा. प्रणिती शिंदे या सध्या जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवत आहेत मात्र त्या विरोधी पक्षाच्या असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्याकडे म्हणावे तितके गांभीर्याने घेतले जात नाही किमान ते जनतेच्या प्रश्नावर लढतात एवढेच समाधान मानावे लागत आहे अशा परिस्थितीत शहरातील वारी परिवार या सामाजिक संस्थेने शहरातील प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवण्यास सुरुवात केली त्यांनी बसवेश्वर स्मारकाचा प्रश्नासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केल्यामुळे कागदावर आला आहे सध्या शहरातील पाणी आरोग्य स्वच्छता या विषयावर देखील ते सक्रियपणे काम करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.