Upper farmer:'उपरीतील शेतकऱ्यांचा बंधाऱ्यावरुन जीवघेणा प्रवास'; कासाळ ओढ्यावर पुलाची मागणी

पंढरपूर: उपरी (ता.पंढपूर) येथील विद्यार्थी व शेतकर्यांना पर्यायी मार्ग नसल्याने कासाळ ओढ्यावरील बंधार्यावरुन जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. येथील ओढ्यावर पुल तयार करावा अशी मागणी येथील ग्रामस्थ व शेतकर्यांनी केली आहे. मुसळधार पावसामुळे कासाळ ओढा दुथडी भरुन वाहू लागला आहे. त्यामुळे दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शेतात येण्या- जाण्याचा मार्ग बंद झाल्याने येथील शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय सुरु आहे. पर्यायी मार्ग नसल्याने येथील विद्यार्थी व शेतकर्यांना आपला जीव धोक्यात घालून याच ओढ्यावरील वाहत्या बंधार्यावरुन ये जा करावी लागत आहे.. उपरी, सुपली व भंडीशेगाव येथील ग्रामस्थांच्या शेत जमिनी ओढ्या पलीकडे आहेत. अनेक शेतकरी शेतात राहतात. लोकांना ये जा करण्यासाठी पूल नसल्याने नाईलाजास्तव शेतकर्यांना बंधाऱ्याच्या भिंतीवरून आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. सध्या बंधार्याच्या भिंतीवरुन पाणी वाहत आहे. तरीही शेतकरी व विद्यार्थी ये जा करत आहेत. सरकारने येथे पुल बांधावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करु असा इशारा येथील शेतकरी ब्रह्मदेव नागणे, विश्वजीत गव्हाणे, राजेंद्र आसबे, यशवंत सुरवसे, रमेश नागणे, सुनील नागणे,राहुल मोहिते यांनी दिला आहे.