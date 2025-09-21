सोलापूर

Upper farmer:'उपरीतील शेतकऱ्यांचा बंधाऱ्यावरुन जीवघेणा प्रवास'; कासाळ ओढ्यावर पुलाची मागणी

Dangerous Journey for Farmers: शेतात येण्या- जाण्याचा मार्ग बंद झाल्याने येथील शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय सुरु आहे. पर्यायी मार्ग नसल्याने येथील विद्यार्थी व शेतकर्यांना आपला जीव धोक्यात घालून याच ओढ्यावरील वाहत्या बंधार्यावरुन ये जा करावी लागत आहे.
Farmers risking life while crossing the upper bund of Kasal stream, demanding a bridge for safe access.

Farmers risking life while crossing the upper bund of Kasal stream, demanding a bridge for safe access.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: उपरी (ता.पंढपूर) येथील विद्यार्थी व शेतकर्यांना पर्यायी मार्ग नसल्याने कासाळ ओढ्यावरील बंधार्यावरुन जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. येथील ओढ्यावर पुल तयार करावा अशी मागणी येथील ग्रामस्थ व शेतकर्यांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
district
Farmer Agitation
Farmers' applications
Solapur
farmers' demands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com