Sugarcane Payment: ऊस बिलासाठी महिलांनाही रस्त्यावर काढावी लागली रात्र; गोकुळ शुगरने १३० कोटी रुपये थकविले, २०० शेतकऱ्यांचा दोन दिवसांपासून ठिय्या

उ. सोलापूर: वर्षभर ऊस लेकरावानी जपणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरातील महिलांनाही अखेर रस्त्यावर उतरावे लागले. थकीत ऊसबिलासाठी सोलापुरात सुरू असलेल्या आंदोलनात महिला शेतकऱ्यांनाही जिल्हा परिषदेसमोर रस्त्यावर रात्र काढावी लागली. कारखान्यात ऊस घातल्यानंतर हातात एक रुपयाही नाही. हजारो शेतकऱ्यांची तब्बल १३० कोटी रुपयांची रक्कम थकवून गोकुळ शुगर कारखाना चालवणारा मोकळा फिरत असताना, न्याय मागण्यासाठी तब्बल २०० शेतकऱ्यांना शेती, संसार आणि घराचा उंबरठा सोडून शहरात रस्त्यावर रात्र काढावी लागली. ना अंथरूण, ना पांघरूण, ना सुविधा. त्यातच पोलिसांच्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे मंगळवारी आंदोलन चिघळले आणि संतप्त शेतकरी थेट मुख्य रस्त्यावर येऊन बसले..धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी सोमवारपासून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करत आहेत. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्री येथील गोकुळ शुगर या खासगी साखर कारखान्याने चालू हंगामात गाळप परवाना नसतानाही सुमारे साडेतीन लाख टन ऊस गाळप केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. मात्र, ऊस उत्पादकांचे पैसे अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे..मंगळवारी आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता. कडक उन्हामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनस्थळी मंडप उभारण्यास सुरुवात केली होती. त्याचवेळी सदर बझार पोलिस चौकीचे पोलिस निरीक्षक भालचंद्र ढवळे आणि उपनिरीक्षक गजानन पाटील घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी पोलिसांशी झालेल्या शाब्दिक बाचाबाचीनंतर वातावरण तणावपूर्ण बनले. संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रवेशद्वार सोडून रंगभवन ते विजापूर वेस या मुख्य रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे काही काळ वाहतूकही विस्कळित झाली. घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलिस आयुक्त दिलीप पवार घटनास्थळी दाखल झाले. मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला..दरम्यान, दक्षिण सोलापूरचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी घटनास्थळी येऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. थकीत उसाबिलासाठी 'आरआरसी' अंतर्गत कठोर कारवाई तातडीने पूर्ण केली जाईल, तसेच बुधवारी कारखाना प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांची बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. गतवर्षीही तहसील प्रशासनाने 'आरआरसी' कारवाईतून तब्बल ९८ कोटी रुपयांची वसुली करून दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर आंदोलन काहीसे निवळले..घाम आमचा... पैसा कुणाचा?ऊस लागवडीपासून तो कारखान्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत शेतकरी अक्षरशः जीव ओतून मेहनत करतो. पाणीटंचाई, वाढते खतदर, मजुरीचा खर्च, विजेची समस्या आणि कर्जाचा डोंगर पेलत तो पीक उभे करतो. मात्र, कारखानदारांकडून वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत असल्याची भावना आंदोलनस्थळी तीव्रपणे व्यक्त होत होती. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केला असता, शेतकऱ्यांवर रस्त्यावर झोपण्याची वेळ आली नसती, अशी नाराजीही आंदोलकांनी व्यक्त केली..घराचा उंबरठा न ओलांडणाऱ्या महिलेची रस्त्यावर रात्रआंदोलनात महिला शेतकरीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. तुळजापूर तालुक्यातील खुदावाडी येथील महादेवी लक्ष्मण जवळगे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना आपल्या व्यथा मांडल्या. "माझे पती गुडघ्याच्या आजाराने त्रस्त असल्याने आंदोलनाला येऊ शकले नाहीत. आमचा साडेतीनशे टन ऊस गेला; पण अजून एक रुपयाही मिळालेला नाही," असे त्यांनी सांगितले. घराचा उंबरठा क्वचितच ओलांडणाऱ्या महादेवी जवळगे यांना जिल्हा परिषद कार्यालयासमोरील रस्त्यावर रात्र काढावी लागली. वर्षभर घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अशी वेळ येत असल्याची खंत त्यांच्या शब्दांतून स्पष्ट जाणवत होती.