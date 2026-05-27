सोलापूर

Sugarcane Payment: ऊस बिलासाठी महिलांनाही रस्त्यावर काढावी लागली रात्र; गोकुळ शुगरने १३० कोटी रुपये थकविले, २०० शेतकऱ्यांचा दोन दिवसांपासून ठिय्या

farmer movement Maharashtra: गोकुळ शुगरकडून १३० कोटींचे ऊसबिल थकले; हजारो शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त, महिलांनाही जिल्हा परिषदेसमोर रात्रभर ठिय्या देण्याची वेळ
Sugarcane Farmers Demand Immediate Clearance of ₹130 Crore Pending Bills

Sugarcane Farmers Demand Immediate Clearance of ₹130 Crore Pending Bills

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ. सोलापूर: वर्षभर ऊस लेकरावानी जपणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरातील महिलांनाही अखेर रस्त्यावर उतरावे लागले. थकीत ऊसबिलासाठी सोलापुरात सुरू असलेल्या आंदोलनात महिला शेतकऱ्यांनाही जिल्हा परिषदेसमोर रस्त्यावर रात्र काढावी लागली. कारखान्यात ऊस घातल्यानंतर हातात एक रुपयाही नाही. हजारो शेतकऱ्यांची तब्बल १३० कोटी रुपयांची रक्कम थकवून गोकुळ शुगर कारखाना चालवणारा मोकळा फिरत असताना, न्याय मागण्यासाठी तब्बल २०० शेतकऱ्यांना शेती, संसार आणि घराचा उंबरठा सोडून शहरात रस्त्यावर रात्र काढावी लागली. ना अंथरूण, ना पांघरूण, ना सुविधा. त्यातच पोलिसांच्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे मंगळवारी आंदोलन चिघळले आणि संतप्त शेतकरी थेट मुख्य रस्त्यावर येऊन बसले.

Loading content, please wait...
sugarcane
district
offline payment
cooperative sugar industry
Solapur