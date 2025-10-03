Raju Shetty : शेतकऱ्यांच्या उस बिलातून १५ रूपये घेऊ देणार नाही

माढा - शेतकऱ्यांच्या उसातून १५ रुपये शासन घेणार असून हा प्रकार म्हणजे मड्याच्या टाळूवरचे लोणी घेण्यासारखा असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी माढा तालुक्यातील सीना नदीला आलेल्या महापुराच्या नुकसानीची पहाणी करताना रिधोरे येथे शुक्रवारी (ता. ३) बोलताना सांगितले. .यावेळी राजू शेट्टी यांनी माढा तालुक्यातील तांदूळवाडी, रिधोरे, निमगाव, दारफळ या चार पूरग्रस्त गावांमध्ये पहाणी दौरा केला. यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना श्नी. शेट्टी म्हणाले की अतिवृष्टीमुळे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास ज्या पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्या पिकासाठी घेतलेले कर्ज पूर्ण माफ केले पाहिजे..ज्यांचे कर्ज नाही त्यांना एनडीआरएफ च्या ८५०० रुपयांच्या निकषाच्या तिप्पट मदत दिली पाहिजे. गावात पाणी शिरले असल्यास दुकान, घरा़चेही नुकसान दिले पाहिजे. यापूर्वी असे निर्णय घेतले आहेत. अशा पध्दतीने नुकसान भरपाई देणार शासननिर्णय लागू करावा. त्या शासन निर्णयात बदल करून उलट शासन पूर्वीच्या निकषापेक्षा कमी मदत करण्याची भूमिका घेत आहे..शेतकऱ्यांच्या उस बिलातून १५ रुपये प्रति टन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार नाही. प्रत्येक टनातून २७ रुपये ५० पैसेची कपात होणार आहे. गोपीनाथ मुंडे महामंडळ दहा रुपये, साखर संकुल एक रुपया, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी पंधरा रुपये व वसंत दादा इन्स्टिट्यूट पन्नास पैसे. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्री सहायता निधीची प्रतिटनाला पंधरा रुपये कपात करू देणार नाही..उद्योगपतींची कोट्यावधी रुपयांची कर्ज बुडीत आहेत आणि शासन मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत नाही. हा विरोधाभास त्यांनी शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांच्यासोबत जिल्हाध्यक्ष शिवाजी पाटील, सिध्देश्वर घुगे यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.