ऊस दरवाढीसाठी शेतकरी आक्रमक! सांगाेला तालुक्यात शिवसेनेचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच; उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली..

महूद: धाराशिव साखर कारखाना संचलित वाकी-शिवणे (ता. सांगोला) येथील सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना युनिट क्रमांक चारने ऊस बिलाचा पहिला हप्ता तीन हजार रुपये द्यावा अशी मागणी आहे. यासाठी शिवसेना युवा सेनेच्या वतीने कारखाना कार्यस्थळावर तीन दिवसांपासून उपोषण सुरू होते. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. दरम्यान या आंदोलनाबाबत शेतकऱ्यांनी गुरुवारी रास्ता रोको तर शुक्रवारी कारखाना बंद करण्याचा इशारा दिला आहे..सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊस बिलाचा पहिला हप्ता तीन हजार रुपये दिला असताना सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना युनिट क्रमांक चार हा शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता दोन हजार आठशे रुपये देत आहे. सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी कारखाना स्थळांवर सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू आहे..शिवसेना (उबाठा) युवा सेनेचे तालुका युवा अधिकारी सुभाष भोसले, शंकर मेटकरी, सचिन सुरवसे या तिघांचे सोमवारपासून सुरू असणारे आमरण उपोषण आज तिसऱ्या दिवशी बुधवारी ही सुरू होते. या उपोषणास परिसरातील ग्रामपंचायतीसह शेतकऱ्यांनी मोठा पाठिंबा दर्शविला आहे. आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनीही या उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन परिस्थितीबाबत चर्चा केली. शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर झाला पाहिजे, यासाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलावीत असे त्यांनी यावेळी सांगितले. आज तहसीलदार बाळूताई भागवत यांनीही उपोषणस्थळी भेट देऊन चर्चा केली..तहसीलदारांना निवेदनतोडगा न निघाल्यास सांगोला-महूद रस्त्यावर कारखान्यासमोर गुरुवारी (ता. ८) रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. त्यावरही तोडगा न निघाल्यास शुक्रवारी (ता. ९) वाहने कारखान्याच्या आत व बाहेर जाऊ दिली जाणार नाहीत. कारखाना बंद पाडू असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे..उपोषणकर्त्यांचा रक्तदाब अनियमितऊस दरवाढीसाठी शिवसेना (उबाठा) युवा सेनेचे तालुका युवा अधिकारी सुभाष भोसले, शंकर मेटकरी, सचिन सुरवसे या तिघांचे सोमवारपासून सुरू असणाऱ्या उपोषणाचा बुधवारी तिसरा दिवस होता. या तिघा उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. रक्तदाब अनियमित झाला असून ठोके कमी लागत असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ढाळे यांनी सांगितले..