सोलापूर

ऊस दरवाढीसाठी शेतकरी आक्रमक! सांगाेला तालुक्यात शिवसेनेचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच; उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली..

Health of protesters Deteriorates During fast : शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास कारखाना बंद करण्याचा इशारा
Shiv Sena activists and farmers continue hunger strike in Sangola demanding sugarcane price hike.

Shiv Sena activists and farmers continue hunger strike in Sangola demanding sugarcane price hike.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महूद: धाराशिव साखर कारखाना संचलित वाकी-शिवणे (ता. सांगोला) येथील सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना युनिट क्रमांक चारने ऊस बिलाचा पहिला हप्ता तीन हजार रुपये द्यावा अशी मागणी आहे. यासाठी शिवसेना युवा सेनेच्या वतीने कारखाना कार्यस्थळावर तीन दिवसांपासून उपोषण सुरू होते. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. दरम्यान या आंदोलनाबाबत शेतकऱ्यांनी गुरुवारी रास्ता रोको तर शुक्रवारी कारखाना बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
sugarcane
sangola
Price
district
Farmers Association
agitation news
Protest
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com