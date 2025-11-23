दुर्दैवी घटना ! 'अणदूरजवळ अपघातात तीन ठार; अकरा जखमी', खंडाेबाचा नवस फेडण्यासाठी पुण्यातील भाविक निघाले अन्..

उ. सोलापूर-अणदूर: नवस फेडण्यासाठी अणदूर येथील खंडोबाच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांच्या क्रुझरला भीषण अपघात झाला. या अपघातात तीन महिला ठार झाल्या. चालकासह इतर ११ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये दोघांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. शनिवारी सकाळी साडे अकराच्या सुमारास हा अपघात घडला. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...पुणे येथील हडपसर परिसरात राहणारे कदम कुटुंब नवस फेडण्यासाठी अणदूर येथे जाण्यासाठी आले होते. त्यांच्यासोबत पुणे येथील त्यांचे शेजारीही होते. शनिवारी दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील उळे येथील हरी शिंदे या त्यांच्या नातलगाच्या कुटुंबासह ते अणदूर येथे खंडोबाच्या दर्शनासाठी निघाले होते. .अणदूर जवळ आल्यानंतर त्यांच्या क्रुझर गाडीचे टायर फुटल्याने भीषण अपघात झाला. यामध्ये पूजा हरी शिंदे (वय ३० रा. उळे, ता. द. सोलापूर), सोनाली माऊली कदम (वय २२), साक्षी बडे (वय १९, रा. हडपसर) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर चालक बालाजी पांडुरंग शिंदे (वय ४७, रा. उळे) यांच्यासह रुद्र हरी शिंदे वय १२), ओंकार हरी शिंदे (वय १०) श्लोक हरी शिंदे (वय ८) ही मृत पूजा यांची तीन मुले व पती हरी बाळकृष्ण शिंदे (वय ३६) माऊली कदम (वय ३०), आकाश दत्ता कदम (वय २५)अंजली रवींद्र आमराळे (वय १५) कार्तिक रवींद्र आमराळे (वय १३) शिवांश माऊली कदम (वय १) कुणाला भिसे (वय ३२, सर्व रा. हडपसर पुणे) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे..याबाबत पोलिसांनी सांगितले की मैलारपूर (नळदुर्ग) येथे खंडोबाच्या दर्शनासाठीक्रूजरने(एम.एच.२४-४९४८) निघाले होते. दरम्यान अणदूरजवळील उमरगा पाटीनजीक गाडी आली असता चालू गाडीचे पुढील टायर फुटल्याने चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले व गाडी रस्ता दुभाजकावर उलटली. नंतर उभ्या ट्रॅक्टरवर जाऊन जोरदार आदळली. जखमींच्या दाव्यानुसार अज्ञात वाहनाने पाठीमागून धडक दिल्यानेच गाडीचे चालकाचे नियंत्रण सुटले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...जखमींवर सोलापुरात उपचारअपघातानंतर जखमींना सोलापुरातील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या अपघातातील जखमी हरी शिंदे राहणार उळे यांचे दुसरे जखमी माऊली कदम हे नात्याने मेहुणे आहेत. या अपघातात या दोघांच्याही पत्नीचा मृत्यू झाला. तर शिंदे यांची तिन्ही मुले जखमी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.