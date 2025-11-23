सोलापूर

दुर्दैवी घटना ! 'अणदूरजवळ अपघातात तीन ठार; अकरा जखमी', खंडाेबाचा नवस फेडण्यासाठी पुण्यातील भाविक निघाले अन्..

Andur Accident Horror: दुर्दैवी घटनेमुळे मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून भाविकांच्या प्रवासात काळाने घात केला आहे. या दुर्घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून भाविकांच्या सुरक्षित प्रवासाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Andur Accident Horror

Andur Accident Horror

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ. सोलापूर-अणदूर: नवस फेडण्यासाठी अणदूर येथील खंडोबाच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांच्या क्रुझरला भीषण अपघात झाला. या अपघातात तीन महिला ठार झाल्या. चालकासह इतर ११ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये दोघांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. शनिवारी सकाळी साडे अकराच्या सुमारास हा अपघात घडला.

