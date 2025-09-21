Electric Shock:धक्कादायक घटना! 'कुलाली-दुधनी येथे विजेच्या धक्क्याने रेल्वे कामगाराचा मृत्यू'; सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

सोलापूर: मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागातील कुलाली-दुधनी येथे रेल्वेच्या ओएचई पॉवर ब्लॉकदरम्यान काम करताना इलेक्ट्रिक (टीआरडी) विभागातील टेक्निशियन मनोजकुमार यादव (वय ३५, रा. अक्कलकोट) यांचा विजेचा धक्का बसून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. १७) घडली. मनोजकुमार यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र अक्कलकोटजवळ नेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .या घटनेनंतर सोलापूर विभागीय रेल्वे कार्यालयात टीआरडी विभागातील टेक्निशियन आणि हेल्पर गुरुवारी मोठ्या संख्येने एकत्र आले. त्यांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करत कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा कुठे गेली असा सवाल उपस्थित करत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. .तसेच विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक डॉ. सुजित मिश्रा यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देत मागण्यांची अंमलबजावणी त्वरित करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे शासनावर काही गंभीर आरोप केले. ड्यूटी रोस्टर मुख्यालयाने मंजूर करूनही विभागात योग्यरीत्या अमलात आणले जात नाही. कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असून योग्य विश्रांती न मिळाल्याने अशा घटना घडत आहेत. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता व तपासणीमध्ये निष्काळजीपणा होत असल्याने कामगारांचे प्राण धोक्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास सोलापूर विभागातील सर्व टीआरडी कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतील. यामुळे विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो याला सर्वस्वी रेल्वेचे अधिकारी जबाबदार असतील असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.