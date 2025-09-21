सोलापूर

Electric Shock:धक्कादायक घटना! 'कुलाली-दुधनी येथे विजेच्या धक्क्याने रेल्वे कामगाराचा मृत्यू'; सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Tragedy on Duty: कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे शासनावर काही गंभीर आरोप केले. ड्यूटी रोस्टर मुख्यालयाने मंजूर करूनही विभागात योग्यरीत्या अमलात आणले जात नाही. कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असून योग्य विश्रांती न मिळाल्याने अशा घटना घडत आहेत.
Electric Shock
Electric Shocksakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागातील कुलाली-दुधनी येथे रेल्वेच्या ओएचई पॉवर ब्लॉकदरम्यान काम करताना इलेक्ट्रिक (टीआरडी) विभागातील टेक्निशियन मनोजकुमार यादव (वय ३५, रा. अक्कलकोट) यांचा विजेचा धक्का बसून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. १७) घडली. मनोजकुमार यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र अक्कलकोटजवळ नेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
railway
worker
Employees
district
accident death
electric shock incident
maharashtra railways
Solapur
Electric shock death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com