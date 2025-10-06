Drowning Death: 'मुलाला वाचविताना वडिलांचा बुडून मृत्यू'; नागझरी नदीतील दुर्घटना; मुलगा गंभीर, नेमकं काय घडलं..

वैराग : धामणगाव (ता. बार्शी) येथील नागझरी नदीच्या बंधाऱ्यातील पाण्यात ११ वर्षांचा मुलगा तोल जाऊन पडला. त्याला बुडताना वाचविण्याच्या प्रयत्नात वडिलांचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. दरम्यान, मुलावर सोलापुरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची तब्येत गंभीर आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सोलापुरातील कल्याणनगर येथील रहिवासी डेव्हिड (अरुण) सतीश बनसोडे (वय ४२) हे पत्नी, मुलांसोबत रविवारी सकाळी वैराग येथे आले होते. वैरागहून धामणगावला जात असताना धामणगाव येथे नागझरी नदीवर बंधारा आहे. तेथे डेव्हिड बनसोडे हे लघुशंकेसाठी मोटरसायकल रस्त्याच्या कडेला लावून थांबले होते. त्यावेळी मुलगा अनुग्रह डेव्हिड बनसोडे (वय ११) हा नदीचे पाणी पाहत असताना नदीच्या पात्रात तोल जाऊन पडला. त्याला वाचण्यासाठी डेव्हिड बनसोडे यांनी नदी पात्रात उडी घेतली. पाण्याच्या वेगवान प्रवाहामुळे व त्यांना पोहता येत नसल्याने बुडून ते बेशुद्ध पडले..दरम्यान, ग्रामस्थांनी मदत करून दोघांनाही पाण्याबाहेर काढले. सदर घटना रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर दोघांना रुग्णवाहिकेतून बार्शीतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.डेव्हिड बनसोडे मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले. तर त्यांचा मुलगा अनुग्रह बनसोडे याच्यावर पुढील उपचार करण्यासाठी सोलापूरच्या अश्विनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची तब्येत देखील गंभीर आहे. डेव्हिड बनसोडे यांच्या पश्चात पत्नी व तीन मुले आहेत. ते धामणगाव येथे पाहुण्याकडे वर्षभरापासून राहत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.