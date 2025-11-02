सोलापूर

Rashid Sheikh: आयुष्य भर दुसऱ्याचे ओझे खांद्यावर वाहुन मुलाला पैलवान बनवलं: वडील रशीद शेख यांची खंत; असले उद्योग तो करणार नाही

“I Bore Life’s Burden for My Son: आम्ही गरीब आहोत कष्ट करून खाणारे आहोत असा आरोप महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख चे वडील रशीद शेख यांनी केला. महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख याला पंजाब पोलिसांनी बेकायदा शस्त्र तस्करी प्रकरणात अटक केली आहे.
“I Bore Life’s Burden for My Son”: Rashid Shaikh’s Emotional Words After Son’s Arrest

“I Bore Life’s Burden for My Son”: Rashid Shaikh’s Emotional Words After Son’s Arrest

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ : सिकंदर हा महाराष्ट्रातून जाऊन पंजाबमध्ये कुस्त्या करीत होता. पैसे कमावत होता. त्याचे हे वर्चस्व सहन न झालेल्यांनीच त्याला फसवून असल्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवले आहे. आम्ही गरीब आहोत कष्ट करून खाणारे आहोत असा आरोप महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखचे वडील रशीद शेख यांनी केला. महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख याला पंजाब पोलिसांनी बेकायदा शस्त्र तस्करी प्रकरणात अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
crime
wrestling
family
barshi
district
Arrest
father and son
Solapur
emotional support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com