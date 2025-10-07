सोलापूर

Mangalvedha Municipal: मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी येणार पुन्हा ‘महिला’राज; अनेक इच्छुकांचा हिरमोड..

Mangalvedha Mayor Election Sees Women in Focus: पालिकेवर सत्ता मिळताच सुरवातीच्या वर्षभरात त्यांच्याच गटात धुसफूस सुरू झाली; मात्र शेवटच्या टप्प्यात माळी यांनी सर्वांशी जुळवून घेत पालिकेचा नावलौकिक करण्याचा प्रयत्न केला.
Women candidates gear up for the mayoral race in Mangalvedha, creating a competitive political environment.

Women candidates gear up for the mayoral race in Mangalvedha, creating a competitive political environment.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : मंगळवेढ्याचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. आता नव्या सोडतीमुळे अनेक महिलांची नावे पुढे येऊ लागली आहेत तसेच राजकीय हालचाली गतिमान होण्यास सुरवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
women
election
Election Commission
Municipal Corporation
district
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com