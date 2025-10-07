Mangalvedha Municipal: मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी येणार पुन्हा ‘महिला’राज; अनेक इच्छुकांचा हिरमोड..

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : मंगळवेढ्याचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. आता नव्या सोडतीमुळे अनेक महिलांची नावे पुढे येऊ लागली आहेत तसेच राजकीय हालचाली गतिमान होण्यास सुरवात झाली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .महिला सर्वसाधारण आरक्षणामुळे पुन्हा एकदा महिलेच्या हाती पालिकेचा कारभार जाणार आहे. यापूर्वी नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी आरक्षित होते. अरुणा माळी यांनी पाच वर्षे स्वतःहून कारभार चालवला. पालिकेवर सत्ता मिळताच सुरवातीच्या वर्षभरात त्यांच्याच गटात धुसफूस सुरू झाली; मात्र शेवटच्या टप्प्यात माळी यांनी सर्वांशी जुळवून घेत पालिकेचा नावलौकिक करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर चार वर्षात प्रशासकाला काही निर्णय घ्यायचे अधिकार नसल्यामुळे जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यापूर्वी नगराध्यक्ष राहिलेल्या अरुणा दत्तू यांचे पती समविचारी आघाडीकडून संचालक असल्यामुळे त्या देखील समविचारी आघाडीकडून इच्छुक आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मतदार संघ अध्यक्ष अजित जगताप यांच्या पत्नी सुप्रिया जगताप, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष ॲड. राहुल घुले यांच्या पत्नी प्रा. स्नेहल घुले, माजी उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत पडोळे यांच्या पत्नी रतन पडोळे यादेखील या पदासाठी दावेदार होऊ शकतात. याशिवाय संगीता कट्टे, परवीन काझी, भाजपचे गौरीशंकर बुरकुल यांच्या पत्नी शीतल बुरकुल व राष्ट्रवादीचे नेते अरुण किल्लेदार यांच्या पत्नी माधवी किल्लेदार या देखील नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकतात..शहरात सध्या नागरिकांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांकडून सातत्याने प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. जनतेला कार्यक्षम नगराध्यक्ष हवा आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व जिल्हाध्यक्ष भाजपचा असल्यामुळे नगरपालिकेची निवडणूक पक्षीय चिन्हावर लढवावी लागणार आहे. मित्रपक्षांना किती जागा मिळतात, हे देखील महत्त्वाचे राहणार आहे. सध्या विधानसभेच्या पराभवानंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा प्रभाव शहरामध्ये कमी झाला आहे, मात्र काँग्रेस पक्ष सातत्याने जनतेच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सक्रिय आहे. शहरातील एक नवा गट सध्या शहाजीबापू पाटलांच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या संपर्कात आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी सद्य:स्थितीला चर्चेत अनेक नावे येत असली, तरी राजकीय पक्षांकडून कोणता नवा चेहरा निवडला जाणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे..दामाजी कारखान्याच्या निवडणुकीत केलेला समविचारी आघाडीचा प्रयोग यशस्वी झाला, तोच प्रयोग नगरपालिकेच्या निवडणुकीत करण्यात येणार आहे. सर्वांना सोबत घेऊन विचारांती निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे.- शिवानंद पाटील, अध्यक्ष, दामाजी साखर कारखाना.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.नगराध्यक्ष व नगरसेवकांची निवडणूक पक्षीय चिन्हावर लढवली जाणार असून, शहरवासीयांसमोर नवा आणि अनुभवी चेहरा देण्यात येणार आहे. यासाठी पक्षांतर्गत बैठकीतून हा चेहरा आम्ही निश्चित करणार आहोत.- शशिकांत चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष, भाजप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.