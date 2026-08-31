Sadabhau Khot : उसाच्या पहिल्या उचलीसाठी तुम्ही गावपातळीवर लढा, आम्ही विधानसभेत लढतो

मोहोळ - महागाई वाढली म्हणून रोज ओरड चालू आहे. फुकट गरीबाचा खोटा कळवळा आणत आहेत. सोन्याचा दर वाढला तर ओरड होत नाही, पण साखरेचे दर वाढले की लगेच चर्चा होते. दारू आणि गुटखा भाव वाढला तर मुकाट्याने घेणारे लोकं साखरेचा दर वाढला की ओरडतात. .औदयोगिक वापरा साठी साखरेचे दर वाढले पाहिजेत. साखरेचे दर वाढले या मागे काही कारखानदार व साखर व्यापारी यांचे षडयंत्र आहे. यावर्षी 55 रुपये किलोपर्यंत साखरेचे दर कायम राहणार आहेत. त्यामुळे आता माग हटायचं नाही. ऊसाला प्रति टन 7 हजार रुपये भाव मिळाला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही गाव पातळीवर लढा. आम्ही विधानसभेत लढा देऊ. दर जाहीर केल्या शिवाय ऊसाला कोयता लावू देणार नाही असा इशारा रयत क्रांती पक्ष व संघटनेचे संस्थापक आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिला..कुरुल (ता. मोहोळ) येथे रयत क्रांती पक्ष व संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रसन्न जाधव यांनी ऊस व इथेनॉल परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, ऊस दर नियंत्रण समितीचे सदस्य प्रा. सुहास पाटील, कार्याध्यक्ष दीपक भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.यावेळी बोलताना दीपक भोसले म्हणाले, शेतकऱ्यांनी आता जाग झालं पाहिजे. कारखान्यादर काटा मारतात व रिकव्हरी चोरतात. हे थांबलं पाहिजे. सगळ्या भ्रष्ट साखरदारना भाजपने पक्षात घेतलं आहे. साखरेचा दर वाढला पाहिजे. यासाठी आम्ही जिल्हातील 5 हजार शेतकरी घेऊन दिल्लीत जंतर मंतर वर जाऊन बसू.यावर्षी ऊसाला 5 हजार रुपये पहिली उचल मिळाली पाहिजे. त्या शिवाय ऊसाला कोयत लावू देणार नाही. गेल्या वर्षी रयतक्रांती मुळे 28 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना जास्त मिळाले आहेत..प्रा. सुहास पाटील म्हणाले, कोवळा ऊस आणल्या मुळे रिकव्हरी कमी येते. जिल्ह्यातील कारखान्यादार 1 ते 1.5 टक्के रिकव्हरी चोरतात. इथेनॉल मुळे कुठल्याही वाहनाला अडचण नाही. आम्ही इथेनॉलचे समर्थन करतो. जिल्ह्यातील 35 कोटी एफ आर पी थकीत आहे. जिल्ह्यात पाऊस पडला नाही. शेतकरी चिंतातूर आहे. शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे.आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, साखरेचे दर वाढले म्हणून इथेनॉलची चर्चा सुरु झाली. घाऊक आणि किरकोळ बाजारात झालेली साखरेची दरवाढ ही काही कारखानदारांची पोर साखरेचे व्यापारी झाले आहेत. त्यांनी व काही व्यापाऱ्यांनी साखरेचा साठा करून ठेवून आता बाजारात आणली आहे. त्यामुळे साखर साठे तपासले पाहिजेत. सरकारला बदनाम करण्यासाठी चाललेला हा खेळ आहे..सिलेंडर प्रमाणे साखरेचे घरगुती आणि व्यापारी दर वेगळेच असले पाहिजेत. काही तेल कंपन्यानी साखरे मध्ये पैसे गुंतवले आहेत आणि साखरेचे दर वाढले आहेत. 20 टक्के इथेनॉल मिक्स केल्यामुळे भारताचे काही प्रमाणात पेट्रोल डिझेल आयात कमी झाली व तब्ब्ल एक लाख 90 हजार कोटी रुपये परकीय चलन वाचले.यावेळी माऊली हळणवर, प्रसन्न जाधव, प्रा. संग्राम चव्हाण, प्रा. माऊली जाधव, प्रमोद जाधव, धनाजी माळी,प्रताप पाटील, किरण जाधव, गणेश जाधव, महेश जाधव आदीसह ग्रामस्थ, शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.