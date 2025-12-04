Pannalal Surana: ‘जगाला प्रेम अर्पावे’ प्रार्थनेने पन्नालाल सुराणा यांना अखेरचा निरोप; शेकडो नागरिकांनी वाहिली श्रद्धांजली..

सोलापूर :अमर रहे, अमर रहे अशा घोषणासह खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे या राष्ट्र सेवा दलाच्या प्रार्थनेसह अश्रुचिंब भावनांनी ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांना निरोप देण्यात आला. त्यांच्या इच्छेनुसार देहदान करण्यात आले. मंगळवारी (ता. २) रात्री नळदुर्ग येथे आपलं घर संस्थेत निधन झाल्यानंतर आज सकाळी वैशंपायन स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयात त्यांचे देहदान झाले. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .यावेळी सुराणा कुटुंबातील त्यांची कन्या आरती बरीदे, मुलगा प्रभास सुराणा, सून अंजू सुराणा, नातू रोहीत, व्याही श्री. झांबड, जावई मुकुंद बरीदे, नात मंजिरी, पुतण्या चेतन आदी उपस्थित होते. राष्ट्रसेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित शिंदे, ज्येष्ठ लेखक दत्ता गायकवाड, सिध्देश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी, ज्येष्ठ पत्रकार अतुल देऊळगावकर, बार्शीच्या शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे प्राचार्य चंद्रकांत मोरे, डॉ. बी.वाय. यादव, बापूसाहेब शितोळे, विष्णू पाटील, सुधीर खाडे, .जनआरोग्य केंद्राचे डॉ. दिलीप कदम, वैशंपायन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर, साने गुरुजी कथा मालेचे अशोक खानापुरे, हिराचंद नेमचंद वाचनालयाचे डॉ. श्रीकांत येळेगावकर, धरित्री विद्यालयाचे माजी मुख्याध्यापक सुनील पुजारी यांच्यासह राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकर्ते उपस्थिती होती. शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातील लोकांची उपस्थिती होती..पन्नालाल सुराणा यांचा देह रुग्णवाहिकेतून वैशंपायन वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आला. यावेळी उपस्थितांनी पुष्पहार घालून आदरांजली वाहिली. अमर रहे, अमर रहेच्या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी उपस्थितांनी खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे हे राष्ट्रसेवा दलाचे गीत गायले. त्यानंतर सुराणा परिवारातील भाई पन्नालाल सुराणा यांच्या आप्तेष्टांनी अंतिम दर्शन घेतल्यानंतर देहदानाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. रुग्णालयाने त्यांच्या सन्मानार्थ उत्तरीय तपासणी व अन्य नियम बाजूला ठेवून ही प्रक्रिया पूर्ण केली..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...‘आपलं घर’च्या विद्यार्थ्यांची गर्दी१९९२ च्या भूकंपात निराधार झालेल्या मुलांसाठी ‘आपलं घर’ ही संस्था भाई पन्नालाल सुराणा यांनी उभी केली. या शाळेतून शिक्षण घेतलेले पुणे, मुंबई, बार्शी, नळदूर्ग, लातूर आदी भागातील विद्यार्थी हजर होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.