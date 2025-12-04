सोलापूर

Pannalal Surana: ‘जगाला प्रेम अर्पावे’ प्रार्थनेने पन्नालाल सुराणा यांना अखेरचा निरोप; शेकडो नागरिकांनी वाहिली श्रद्धांजली..

final farewell: सुराणा यांनी आयुष्यभर मानवतेची सेवा व सामाजिक ऐक्यासाठी कार्य केले. त्यांच्या कार्याचा आदर्श अनेकांना प्रेरणादायी ठरला. हजारोंच्या भावविश्वाशी जोडलेला हा व्यक्ती अनंतात विलीन होत असताना नागरिकांनी अश्रूंनी श्रद्धांजली वाहिली.
Citizens paying heartfelt tribute to Pannalal Surana during his final farewell ceremony.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर :अमर रहे, अमर रहे अशा घोषणासह खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे या राष्ट्र सेवा दलाच्या प्रार्थनेसह अश्रुचिंब भावनांनी ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांना निरोप देण्यात आला. त्यांच्या इच्छेनुसार देहदान करण्यात आले. मंगळवारी (ता. २) रात्री नळदुर्ग येथे आपलं घर संस्थेत निधन झाल्यानंतर आज सकाळी वैशंपायन स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयात त्यांचे देहदान झाले.

