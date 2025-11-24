Solapur Crime: 'फायनान्समधील कामगारच चोर]; साेलापूर शहर गुन्हे शाखेकडून अटक; मोबाईल चोरट्यालाही पकडले

सोलापूर: येथील करणकुमार हरी राठोड (वय ३८, रा. गणेश नगर, नवीन आरटीओ ऑफिसजवळ, विजयपूर रोड) याच्याकडून शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने सहा दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. तो स्टुम फायनान्समध्ये काम करीत होता. त्याने आता काम सोडले, पण लोन न भरणाऱ्यांच्या सहा गाड्या त्याने बॅंकेकडे जमा न करता स्वत:कडेच ठेवल्या होत्या..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...सोलापूर शहरातील सदर बझार पोलिस ठाणे व फौजदार चावडी पोलिसांच्या हद्दीतून प्रत्येकी तीन दुचाकी चोरीला गेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे पोलिस चोरट्याचा शोध घेत होते. त्यावेळी कुमठा नाका परिसरातील क्रीडा संकुलामागील लेप्रसी कॉलनीजवळ एकजण संशयितरीत्या थांबल्याची खबर पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन विचारपूस केली. त्यावेळी त्याने आपण दुचाकी रिकव्हरी एजंट म्हणून स्टुम फायनान्समध्ये काम करीत होतो. .त्यावेळी बॅंकेचे लोन न भरणाऱ्या सहा जणांकडून दुचाकी उचलून आणल्या होत्या. पण, त्या दुचाकी ॲक्सिस बॅंकेच्या डम्प यार्डमध्ये न लावता आपल्याकडेच ठेवून घेतल्याचे पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी त्याच्याकडून चार लाख २० हजार रुपये किमतीच्या सहा दुचाकी जप्त केल्या आहेत. .ही कामगिरी पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त राजन माने, शहर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक श्यामकांत जाधव यांच्या नेतृत्वातील पोलिस अंमलदार बापू साठे, राजेश मोरे, वसीम शेख, सुभाष मुंढे, सैपन सय्यद, सायबर पोलिसांकडील प्रकाश गायकवाड, मच्छिंद्र राठोड यांच्या पथकाने पार पाडली..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...'तो’ संशयित पोलिसांच्या ताब्यातसोलापूर शहरातील सदर बझार पोलिसांच्या हद्दीतून एकाचा दहा हजार रुपये किमतीचा मोबाईल चोरणाऱ्या १९ वर्षीय युवकालाही पोलिसांनी पकडले. मुजाहिद हमीद मनियार (रा. अशोक चौक, सोलापूर) असे त्या संशयिताचे नाव आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.