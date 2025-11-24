सोलापूर

Solapur Crime: 'फायनान्समधील कामगारच चोर]; साेलापूर शहर गुन्हे शाखेकडून अटक; मोबाईल चोरट्यालाही पकडले

finance employee theft: सोलापूर शहरातील गुन्हे शाखेने फायनान्स विभागातील एका कामगारावर चोरीच्या प्रकरणी कारवाई केली. या कामगाराने कार्यालयातील रोख रक्कम आणि अन्य महत्त्वाचे वस्तू चोरी केल्याचे तपासात समोर आले. पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत आरोपीला अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: येथील करणकुमार हरी राठोड (वय ३८, रा. गणेश नगर, नवीन आरटीओ ऑफिसजवळ, विजयपूर रोड) याच्याकडून शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने सहा दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. तो स्टुम फायनान्समध्ये काम करीत होता. त्याने आता काम सोडले, पण लोन न भरणाऱ्यांच्या सहा गाड्या त्याने बॅंकेकडे जमा न करता स्वत:कडेच ठेवल्या होत्या.

