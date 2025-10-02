माेठी बातमी! 'साेलापूर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांच्या बँकेत जमा होऊ लागले पैसे; नेमकी किती रुपये मदत मिळतेय..

सोलापूर : अतिवृष्टी आणि महापुराचे पाणी घरात शिरल्याने नुकसान झालेल्यांना शासनाच्यावतीने प्रतिकुटुंब १० हजार रुपये याप्रमाणे मदत देण्यास सुरुवात झाली आहे. बाधितांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाऊ लागली आहे. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, अक्कलकोट आणि करमाळा तालुक्यातील बाधितांच्या खात्यावर रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. माढा आणि मंद्रूप अपर तहसीलच्या कार्यक्षेत्रातील बाधितांच्या खात्यावर उद्या (गुरुवार, ता. २) व शुक्रवारी (ता. ३) ही रक्कम जमा होणार आहे. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीच्या काठाला महापुराचा मोठा फटका बसला आहे. महापुरात आणि अतिवृष्टीत बाधित झालेल्यांचा पंचनामा जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केला आहे. प्रतिकुटुंब दहा हजार या प्रमाणे ९ हजार ८७७ जणांना ९ कोटी ९१ लाख ६० हजार रुपयांची मदत जमा केली जात आहे. माढ्यातील ३७४४, मंद्रूप अपर तहसीलमधील २६०७, उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ११२२, बार्शीतील २८१, दक्षिण सोलापूरमधील ३०८, अक्कलकोटमधील ४७५, पंढरपुरातील ७६, मोहोळमधील ७९४, करमाळ्यातील ४७० जणांना ही मदत मिळणार आहे..शासनाच्यावतीने बाधितांना दहा किलो तांदूळ व दहा किलो गव्हाचे वाटपही करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ७ हजार ४१० कुटुंबांना ३४६ क्विंटल गहू व ३४८ क्विंटल तांदूळ वाटप करण्यात आले आहे. त्यामध्ये माढ्यातील ४१८, करमाळ्यातील ४२८, उत्तर सोलापूरमधील २३७९, दक्षिण सोलापूरमधील २३२६, मोहोळमधील १५६०, अक्कलकोटमधील १५, सांगोल्यातील ६० तर बार्शीतील २२४ कुटुंबांना दहा किलो धान्याचा लाभ देण्यात आला आहे..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....ज्या भागात अतिवृष्टी झाली आहे, त्या भागातील नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. सीना नदीच्या महापुरात बाधित झालेल्या गावांचे जनजीवन आता सुरळीत होऊ लागले आहे. सीना नदीतील पाणी कमी झाल्यानंतर या भागातील शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जाणार आहेत. पंचनाम्यासाठी संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत. पंचनाम्याचे काम वेळेत पूर्ण करून जिल्ह्याच्या नुकसानीचा अहवाल शासनाला पाठविला जाणार आहे.- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.