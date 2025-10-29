Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा'; उर्वरित ४७ टक्के शेतकऱ्यांच काय?

सोलापूर: सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी व महापुरामुळे जिल्ह्यातील सात लाख ९८ हजार ९१० शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यांना भरपाईपोटी राज्य शासनाकडून तीन हेक्टरच्या मर्यादेत ९४९ कोटी ५३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. एकूण बाधितांपैकी ५३ टक्के म्हणजेच चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत जमा करण्यात आली आहे. ४७ टक्के शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी महसूल यंत्रणा युद्ध पातळीवर काम करत असून कर्मचारी रात्रीही कार्यालयात संगणकासमोर दिसत आहेत..माेठी बातमी! साताऱ्यात ‘शिक्षण’ची वरिष्ठ सहाय्यक लाचप्रकरणी जाळ्यात; प्रस्ताव मंजुरीसाठी २५ हजारांची मागणी...सोलापूर जिल्ह्यातील माढा, बार्शी, पंढरपूर व करमाळा या चार तालुक्यांत प्रत्येकी ९२ ते ९९ हजार शेतकरी बाधित आहेत. मोहोळ, सांगोला तालुक्यात दीड लाखांहून अधिक तर अक्कलकोट, माळशिरस व मंगळवेढा या तालुक्यांत प्रत्येकी ५० हजारांवर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील नऊ हजार, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील १४ हजार आणि अप्पर मंद्रूप तहसीलच्या हद्दीतील ३० हजार शेतकऱ्यांचे देखील नुकसान झाले आहे. अख्खा खरीप वाया गेला. .अनेकांचा संसार पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. अशा स्थितीत सर्व बाधितांना शासनाने जाहीर केलेली मदत पोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन काम करत आहे. आतापर्यंत ५३ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत पोचविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. मदत न मिळालेल्यांपैकी बहुतेक शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नाही. त्यांना भरपाईसाठी ई-केवायसी करावी लागणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या या अडचणी सोडविण्यासाठी गावस्तरावरील तलाठी ते जिल्हास्तरावर काम करणारी महसूल यंत्रणा सध्या राबत आहे..या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मदतजिल्हा प्रशासनाकडील रिपोर्टनुसार, अक्कलकोट तालुक्यातील ३३ हजार ८०७ शेतकरी, बार्शीतील ५७ हजार ३७१ शेतकरी, करमाळ्यातील ३२ हजार ५३९ शेतकरी, माढ्यातील ६० हजार ५७२ शेतकरी, माळशिरस तालुक्यातील ३६ हजार ८२० शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत मदत मिळणार आहे. तसेच मंगळवेढ्यातील ३३ हजार १९ शेतकरी, मोहोळमधील २३ हजार ६८ शेतकरी, पंढरपूरमधील ४० हजार १४६, सांगोल्यातील ४९ हजार ६६९ शेतकरी, उत्तर सोलापुरातील सहा हजार २५८, दक्षिण सोलापुरातील नऊ हजार ३७८ शेतकरी व अप्पर मंद्रूप तहसीलच्या हद्दीतील १२ हजार ९५२ शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत मदत मिळेल असे सूत्रांनी सांगितले..धक्कादायक! 'वृद्धेला इंजेक्शन देऊन दागिने लंपास'; साताऱ्यात केअर टेकर महिलेसह दोघांना अटक; पाच तोळे चाेरीस...अतिवृष्टीच्या मदतीची सद्य:स्थितीएकूण बाधित शेतकरी७,९८,९१०भरपाईपोटी मिळालेला निधी९४९.५३ कोटीमदतीच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी३,९५,३२८भरपाईची प्रलंबित रक्कम४६९.३५ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.