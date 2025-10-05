Chemical factory Fire:'रासायनिक कारखान्यातील आग २४ तासांनी आटोक्यात'; ३० बंब पाणी, अग्निशामक रसायनाचा वापर

उ. सोलापूर : चिंचोली या औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक कारखान्याला शुक्रवारी (ता. ३) लागलेली भीषण आग पूर्णपणे आटोक्यात येण्यास जवळपास २४ तास लागले. शनिवारी (ता. ४) दुपारी तीनपर्यंत आग शमविण्याचे काम सुरू होते. यासाठी ३० पाण्याचे बंब वापरण्यात आले. त्याचबरोबर आग शमवण्यासाठी अग्निशामक रसायनाचाही वापर करण्यात आला. शुक्रवारी दुपारी चार वाजता लागलेल्या आगीमध्ये एल अँड जी तुळजा असोसिएट प्रायव्हेट लिमिटेड ही रसायन प्रक्रिया कंपनी पूर्णपणे जळून खाक झाली; मात्र अद्याप या आगीचे कारण स्पष्ट झाले नाही. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .ही आग इतकी भीषण होती, की कंपनीमधील सात मजली डिस्टिलेशन कॉलमवरील पत्रे वितळले. शुक्रवारी रात्री साडेसातच्या सुमारास आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशामक दलाला यश आले होते. मात्र, काही प्रमाणात आग रात्रभर सुरूच राहिली. शनिवारी सकाळी परत एकदा अग्निशामक दलाचे बंब आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.शनिवारी मोहोळ पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक हेमंत शेंडगे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी निखिल मोरे यांनीही घटनास्थळाला भेट दिली. मोहोळ पोलिस ठाण्यात या घटनेची प्राथमिक नोंद झाली आहे; मात्र अद्याप आगीचे अधिकृत कारण स्पष्ट झाले नाही. यासंदर्भात तपासणी सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे..शनिवारी आग पूर्णपणे शमली आहे. आगीचे कारण शोधण्यासाठी औद्योगिक सुरक्षा विभागाकडून तपासणी सुरू आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया होईल.- हेमंत शेंडगे, पोलिस निरीक्षक, मोहोळ तालुका पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.