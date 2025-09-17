सोलापूर

Solapur News: 'मोहोळ तालुक्यातील पाच बंधारे पाण्याखाली जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केली पाहणी'; तात्काळ पंचनामाचे आदेश

Mohol Taluka Barrages Flooded: गेल्या आठवड्यापासून मोहोळ तालुक्यात पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे काढणीस आलेली व शेतात काढून पडलेली उडीद, सोयाबीन, कांदा, मका ही पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मोहोळ तालुक्यात एकूण 14 बंधारे आहेत.
“Collector Kumar Ashirwad inspecting submerged barrages in Mohol taluka after heavy rains.”

सकाळ वृत्तसेवा
-राजकुमार शहा

मोहोळ : मोहोळ तालुक्यातून वाहणाऱ्या सीना नदीत सिना- कोळगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने सीना नदीला पूर आला आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी मंगळवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास मोहोळ तालुक्यातील व या नदीवर असलेल्या आष्टे- कोळेगाव बंधाऱ्याला भेट देऊन वस्तुस्थितीची पाहणी केली,त्यांनी तात्काळ बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले.

