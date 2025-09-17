Solapur News: 'मोहोळ तालुक्यातील पाच बंधारे पाण्याखाली जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केली पाहणी'; तात्काळ पंचनामाचे आदेश

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ तालुक्यातून वाहणाऱ्या सीना नदीत सिना- कोळगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने सीना नदीला पूर आला आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी मंगळवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास मोहोळ तालुक्यातील व या नदीवर असलेल्या आष्टे- कोळेगाव बंधाऱ्याला भेट देऊन वस्तुस्थितीची पाहणी केली,त्यांनी तात्काळ बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.गेल्या आठवड्या पासून मोहोळ तालुक्यात पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे काढणीस आलेली व शेतात काढून पडलेली उडीद, सोयाबीन, कांदा, मका ही पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मोहोळ तालुक्यात एकूण 14 बंधारे आहेत. त्यापैकी मलिकपेठ, बोपले, कोळेगाव, शिरापूर सो, व अर्जुन सोंड हे पाच बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत त्यामुळे या बंधार्या वरून होणारी वाहतूक प्रशासनाने बंद केली आहे..जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी बंधाऱ्यावर बाधित महिला व पुरुष शेतकऱ्यांची संवाद साधून नुकसानीची त्यांच्या कडुन व तहसीलदार यांच्या कडून माहिती घेतली. दरम्यान सध्या सीना नदीला सोडलेल्या पाण्या व्यतिरिक्त आणखी सीना- कोळगाव धरणातून पाणी सोडण्याची शक्यता असल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांनी आवश्यकता असल्यास स्थलांतर करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली..दरम्यान पंचनाम्या साठी तलाठी कृषी सहाय्यक ग्रामसेवक यांचे संयुक्तिक पथक तयार करून पंचनाम्याचे आदेश संबंधितांना दिल्याचे तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत तहसीलदार मुळीक, सावळेश्वर चे मंडलाधिकारी प्रकाश दळवी, मोहोळचे मंडलाधिकारी विजय शिवशरण, ग्राम महसूल अधिकारी एस एस बिजले व अन्य कर्मचारी उपस्थित होते..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.पोलीस प्रशासनाचा इशारादरम्यान सीना नदीला मोठ्या प्रमाणात पाणी आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विद्युत पंप काढताना विद्युत प्रवाह बंद आहे याची खात्री करावी. तसेच पाण्यात उतरू नये व सेल्फी काढण्याचा मोह ही करू नये. असे आवाहन मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी केले आहे दरम्यान प्रत्येक बंधार्यावर दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली असल्याचेही पोलीस निरीक्षक शेडगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.