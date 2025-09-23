सोलापूर

Airplane landing: 'सोलापुरात विमानाच्या २० मिनिटे हवेत घिरट्या'; ढगाळ हवामानामुळे विमान लॅंडिंगची समस्या

Weather Disruption in Solapur: गोव्याहून आलेले विमान निर्धारित वेळेत सोलापूरला पोहोचले पण कालपासूनच ढगाळ हवामान असल्याने विमान उतरण्यास अडचण आली. सकाळी ९ च्या दरम्यान विमान पोहोचले, पण ढग खाली आले असल्याने विमान धावपट्टी व उतरवण्यास वेळ लागला.
Aircraft delayed landing at Solapur airport due to cloudy weather, circled in the sky for 20 minutes.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: गोव्याहून आलेले विमान सोमवारी सकाळी २० मिनिटे उशिराने लॅंडिंग झाले. विमान वेळेत लॅंडिंग होत नसल्याने प्रवाशांच्या मनात भीती निर्माण झाली होती. ढगाळ वातावरणामुळे वैमानिकाला धावपट्टीचा अचूक अंदाज येत नव्हता. यामुळे विमान २० मिनिटे हवेतच घिरट्या घालत होते. ढग गेल्यानंतर विमान धावपट्टीवर उतरले आणि प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

Weather
Aircraft
Airport
district
weather forcast
domestic flights
Solapur

