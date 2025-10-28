Buddehal Lake: 'बुद्धेहाळ तलाव परिसरात ब्ल्यू-टेल्ड बी ईटरचे थवे'; हिवाळी परदेशी पाहुण्यांचे आगमन, पक्षीप्रेमी अन् छायाचित्रकारांमध्ये उत्साह

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील बुद्धेहाळ तलाव परिसर पुन्हा एकदा पक्षीप्रेमी आणि छायाचित्रकारांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. तलाव परिसरात ब्ल्यू-टेल्ड बी ईटर म्हणजेच निळ्या शेपटीचा माशीमार (Merops philippinus) या दुर्मिळ हिवाळी परदेशी पक्ष्यांचे थवे दिसू लागले असून, त्यांच्या दर्शनाने पक्षीप्रेमींत उत्साहाचे वातावरण आहे..Solapur News: जुळे सोलापुरातील नाट्यगृहाची मागणी २० वर्षांपासून प्रलंबितच; रसिकांची गैरसोय; महापालिकेकडून टाकली जाताहेत केवळ आरक्षणे.बुद्धेहाळ तलाव हा तालुक्यातील निसर्गरम्य आणि शांत परिसर असून, विविध पक्ष्यांचे माहेरघर म्हणून ओळखला जातो. ब्रिटिशकालीन या तलावाचे बांधकाम सन १९०२ मध्ये झाले असून, १९५७ मध्ये त्याचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यात आले. एक हजार १०० दशलक्ष घन लिटर इतक्या साठवण क्षमतेचा हा तलाव सांगोला आणि आटपाडी तालुक्यांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भागात झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे यंदा पाण्याची पातळी उत्तम राहिली आहे. तलावाभोवतीची झाडी, शांत वातावरण आणि उंच झाडे यामुळे हा परिसर स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी आदर्श अधिवास ठरतो..आकर्षक रंगसंगतीचा परदेशी पाहुणाया पक्ष्याला मराठीमध्ये निळ्या शेपटीचा मधमाशीमार, निळ्या शेपटीचा वेडा राघू किंवा पाणपोपट अशी विविध नावे आहेत. २३ ते २६ सेंमी लांबीच्या या पक्ष्यांच्या पंखांचा रंग हिरवा, डोके व पाठ लालसर तपकिरी, तर शेपटी आकर्षक निळ्या रंगाची असते. नर मादीपेक्षा अधिक आकर्षक रंगसंगतीचा असतो. हे पक्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात दक्षिण आणि आग्नेय आशियातून भारतात स्थलांतरित होतात..महाराष्ट्र, कर्नाटक, बांगलादेश, म्यानमार व मलेशिया या देशांत हे पक्षी आढळतात. मोठे जलाशय, नद्या, सरोवरे व दलदलीच्या परिसरात ते शेकडोंच्या थव्याने दिसतात. मधमाशा व इतर उडणाऱ्या कीटकांचे शिकार हे त्यांचे मुख्य अन्न आहे. हे पक्षी हवेत झेपावताना मधमाशा पकडतात, हवेतच उडवून पुन्हा झेल घेत खातात. त्यामुळे त्यांच्या हालचालींचे छायाचित्रण करणे वन्यजीव छायाचित्रकारांसाठी एक वेगळाच आनंद ठरतो..बुद्धेहाळ तलाव निसर्गप्रेमी व पक्षी प्रेमींसाठी एक आकर्षक केंद्रबिंदू ठरत आहे. सध्या येथे परदेशी पाहुणे मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. निळ्या शेपटीचा वेडा राघू हा पक्षी हवेत उडणाऱ्या मधमाशांची अचूक शिकार करतो. त्यांचे उड्डाण, हालचाल आणि शिकार करण्याची शैली हे खरेच विलोभनीय दृश्य आहे.- प्रा. डॉ. प्रकाश बनसोडे, पक्षी अभ्यासक, सांगोला..सांगोल्यातील पहिली नोंदसांगोला येथील पक्षी अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रकाश बनसोडे यांनी बुद्धेहाळ तलाव येथे पक्षीनिरीक्षणादरम्यान या शेकडो निळ्या शेपटीच्या माशिमार पक्ष्यांचा थवा पाहिल्याची माहिती दिली. सांगोला तालुक्यात या प्रजातीची ही प्रथमच अधिकृत नोंद झाल्याने स्थानिक पक्षीप्रेमी आनंदित आहेत..Barshi Crime: 'श्रीपतपिंपरीमध्ये भरदिवसा घरफोडी'; सहा तोळ्यांच्या दागिन्यांसह १६ हजार लंपास.बुद्धेहाळ होणार ‘बर्डिंग हॉटस्पॉट’कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा नदी परिसरात या पक्ष्यांचे प्रजनन आढळते, तर महाराष्ट्रातील भिगवण, कुंभारगाव व कर्नाटकातील हम्पी येथे या पक्ष्यांचे छायाचित्रण प्रसिद्ध आहे. आता बुद्धेहाळ तलाव परिसर देखील या यादीत सामील होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या दुर्मिळ परदेशी पाहुण्यांच्या आगमनामुळे सांगोला तालुक्यातील निसर्गप्रेमी, छायाचित्रकार आणि पर्यावरण अभ्यासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.