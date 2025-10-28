सोलापूर

Buddehal Lake: 'बुद्धेहाळ तलाव परिसरात ब्ल्यू-टेल्ड बी ईटरचे थवे'; हिवाळी परदेशी पाहुण्यांचे आगमन, पक्षीप्रेमी अन् छायाचित्रकारांमध्ये उत्साह

Migratory Guests Arrive: एक हजार १०० दशलक्ष घन लिटर इतक्या साठवण क्षमतेचा हा तलाव सांगोला आणि आटपाडी तालुक्यांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भागात झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे यंदा पाण्याची पातळी उत्तम राहिली आहे.
Flocks of Blue-Tailed Bee-Eaters seen hovering near Budhehal Lake — a treat for birdwatchers and photographers this winter.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : सांगोला तालुक्यातील बुद्धेहाळ तलाव परिसर पुन्हा एकदा पक्षीप्रेमी आणि छायाचित्रकारांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. तलाव परिसरात ब्ल्यू-टेल्ड बी ईटर म्हणजेच निळ्या शेपटीचा माशीमार (Merops philippinus) या दुर्मिळ हिवाळी परदेशी पक्ष्यांचे थवे दिसू लागले असून, त्यांच्या दर्शनाने पक्षीप्रेमींत उत्साहाचे वातावरण आहे.

