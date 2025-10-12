सोलापूर

Solapur News:'वांगीतील २०० मुलांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य'; ज्ञान प्रबोधिनीकडून पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य..

Educational Support for Flood-Affected Children in Wangi: सगळेच वाहून गेलेल्या या विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक साहित्य मिळाल्यामुळे त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. अशा आणखी पूरग्रस्त मुलांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात येणार आहे.
Children in Wangi flood-hit area receive educational kits from Gyan Prabodhini, lighting up their faces with smiles.

Children in Wangi flood-hit area receive educational kits from Gyan Prabodhini, lighting up their faces with smiles.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: ज्ञान प्रबोधिनीने पूरग्रस्त वांगी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील २०० मुलांना दप्तर, सहा वह्या, कंपास-पेन्सिली, चित्रकला वही, खडूपेटी, जेवणाचा डबा, पिण्याच्या पाण्याची बाटली असा संच देण्यात आला.

Loading content, please wait...
rain
education
student
district
rain damage crops
materials
flood relief fund
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com