Solapur Rain Update: 'सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे माढा तालुक्यातील बंधारे पाण्यात'; माढा-वैराग वाहतूक बंद, नदीकाठच्या गावांना फटका

Heavy Flooding in Sina River Hits Madha: शेतकऱ्यांकडून शासनाने तातडीने मदत देण्याची मागणी होत आहे. मुंगशी, चोभेपिंपरी या भागातील शेतकऱ्यांच्या केळी व इतर बागा पाऊस व वाऱ्यामुळे जमीन दोस्त झाले. नदीकाठच्या शेतकऱ्यांबरोबरच नदीकाठी नसलेल्या शेतकऱ्यांचीही या पावसामुळे नुकसान झालेले आहे.
Sina river floods Madha taluka; bandharas underwater, transport routes blocked.

माढा: सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे माढा तालुक्यातील सीना नदीवरील सर्व बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. तसेच माढा-वैराग अर्थात माढा-तुळजापूर ही वाहतूक ठप्प झाली आहे. परंडा तालुक्यातील सीना कोळेगाव धरणातून सीना नदीत मोठ्या प्रमाणावर सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठच्या सर्व गावांमध्ये पूर्वपरिस्थिती निर्माण झालेली आहे. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील व आमदार अभिजित पाटील यांनी माढा तालुक्यातील पूरग्रस्तभागाची बुधवारी (ता. १७) पाहणी केली.‌

