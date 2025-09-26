सोलापूर

Solapur Rain Update: 'सोलापूर जिल्ह्यात पूरस्थिती कायम'; रेल्वे रुळावर, एसटीची सर्कस सुरूच; परिवहन मंडळाला ३७ लाखांचा फटका

Flood Situation Persists in Solapur: सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे सोलापूरहून पुणे- मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या बुधवारी (ता. २४) बंद ठेवाव्या लागल्या होत्या. पाकणी-मुंढेवाडी दरम्यान असलेल्या सीना नदीवरील पुलाची गुरुवारी पाहणी केली असून, गुरुवारपासून रेल्वेसेवा सुरळीत झाली आहे.
"Solapur district flooded; railway tracks submerged and ST services disrupted, causing heavy losses."

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: जिल्ह्यात अद्यापही पूरस्थिती कायम असली, तरी रेल्वे वाहतूक सुरळीत झालेली आहे. मात्र, एसटी महामंडळाच्या तीन दिवसांत १०१४ फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. तसेच अनेक मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात आलेली आहे. याचा एसटी विभागाला सुमारे ३७ लाखांचा फटका बसला आहे.

