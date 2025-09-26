Solapur Rain Update: 'सोलापूर जिल्ह्यात पूरस्थिती कायम'; रेल्वे रुळावर, एसटीची सर्कस सुरूच; परिवहन मंडळाला ३७ लाखांचा फटका

सोलापूर: जिल्ह्यात अद्यापही पूरस्थिती कायम असली, तरी रेल्वे वाहतूक सुरळीत झालेली आहे. मात्र, एसटी महामंडळाच्या तीन दिवसांत १०१४ फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. तसेच अनेक मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात आलेली आहे. याचा एसटी विभागाला सुमारे ३७ लाखांचा फटका बसला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे सोलापूरहून पुणे- मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या बुधवारी (ता. २४) बंद ठेवाव्या लागल्या होत्या. पाकणी-मुंढेवाडी दरम्यान असलेल्या सीना नदीवरील पुलाची गुरुवारी पाहणी केली असून, गुरुवारपासून रेल्वेसेवा सुरळीत झाली आहे. तरी सध्या काही रेल्वेगाड्या उशिराने धावत आहेत. गुरुवारी कोणतीही गाडी रद्द करण्यात आली नाही..मागील तीन दिवसांपासून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पूरस्थितीचा एसटी महामंडळाला मात्र मोठा फटका बसला आहे. जिल्ह्यात सोमवारी (ता. २२) २८७, मंगळवारी (ता. २३) २५१ तर बुधवारी (ता. २४) ४७६ फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या. यामुळे सुमारे ६७ हजार ३५१ किलोमीटरवरील प्रवासी वाहतूक झाली नाही. याचा अंदाजे ३७ लाख ४ हजार ३०५ रुपयांचा फटका एसटी महामंडळाला बसला आहे..जिल्ह्यात बुधवारपर्यंत अनेक मार्ग बंद करावे लागले. विशेषतः पुणे, कोल्हापूर, पंढरपूर, विजयपूरकडे जाणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द कराव्या लागल्या होत्या. जिथे इतर मार्गांवरून वाहतूक सुरू आहे. तिकडून गाड्या वळवून प्रवाशांची गैरसोय टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.- अमोल गोंजारी, विभागीय नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ.बुधवारी अनेक रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. गुरुवारपासून वाहतूक सुरळीत आहे. सोलापूर-मोहोळ दरम्यान सीना नदी पुलाची पाहणी स्वत: विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी केली आहे. तर कुर्डुवाडी- बार्शी दरम्यान शेंद्री येथे सीना नदीवर पूल आहे. हा देखील मार्ग सुरळीत असून दोन्ही मार्गांवरून वाहतूक सुरू आहे.- योगेश पाटील, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर.आगारनिहाय रद्द फेऱ्याआगार ता. २२ ता. २३ ता. २४सोलापूर ० ० १५८पंढरपूर ० ० ६०बार्शी २६ ४० २४अक्कलकोट ८८ ४४ १६करमाळा १६७ १३६ १३२अकलूज ० ० ०सांगोला ० २६ ६१कुर्डुवाडी १० ५ ०मंगळवेढा ० ० २५एकूण २८७ २५१ ४७६.Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.वाढीव अंतराचा भुर्दंड कुणाला?जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाचा पुणे- सोलापूर महामार्ग लांबोटी येथील सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे बंद आहे. बुधवारी बंद झालेल्या या मार्गावरून गुरुवारी एकेरी वाहतूक सुरू होती. गुरुवारी मोहोळ- कामती- तिऱ्हे मार्गे सोलापूर अशी वाहतूक सुरू करण्यात आली. अचानकपणे मार्गात बदल झालेल्या ठिकाणी जादा अंतराचा भुर्दंड एसटी महामंडळाला बसला आहे तर गाडी सुटतानाच तिऱ्हे मार्ग सोडलेल्या गाडीच्या वाढीव तिकिटाची झळ प्रवाशांना सहन करावी लागली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.