सोलापूर

Pregnant Woman: प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला!'नऊ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला पुराने वेढलेल्या गावातून काढले बाहेर'; नेमकं काय घडलं..

Heroic Rescue: Pregnant Woman Saved from Flooded Village: धाराशिव जिल्हा आणि परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बार्शी-कुर्डुवाडी रस्त्यावरील रिधोरे येथील सीना नदीच्या पुलावर पाणी येण्याची शक्यता असल्याने या दांपत्याने कुर्डुवाडी ते रिधोरे हा प्रवास मोटरसायकलवर केला.
Nine-Month Pregnant Woman Evacuated from Flood-Hit Village After Dramatic Effort

Nine-Month Pregnant Woman Evacuated from Flood-Hit Village After Dramatic Effort

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माढा: माढा तालुक्यातील वाकाव गावातील सीना नदीला आलेल्या पुराने संपूर्ण वाकाव गावाला वेढा घातला. गावातील प्रत्येक घर, प्रत्येक रस्ता पाण्याखाली गेला होता. अशा बिकट परिस्थितीत एका गर्भवती महिलेचे प्राण वाचवणे हे खरे तर गावकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान होते. नातलग आणि शेजारच्या ग्रामस्थांच्या जिद्दीमुळे अश्विनी खैरे या नऊ महिन्याच्या गर्भवती महिलेला सुखरूप रुग्णालयात पोचविले.

Loading content, please wait...
rain
women pregnancy
district
rain damage crops
rainy session
Flood Damage News
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com