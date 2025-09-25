Pregnant Woman: प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला!'नऊ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला पुराने वेढलेल्या गावातून काढले बाहेर'; नेमकं काय घडलं..

माढा: माढा तालुक्यातील वाकाव गावातील सीना नदीला आलेल्या पुराने संपूर्ण वाकाव गावाला वेढा घातला. गावातील प्रत्येक घर, प्रत्येक रस्ता पाण्याखाली गेला होता. अशा बिकट परिस्थितीत एका गर्भवती महिलेचे प्राण वाचवणे हे खरे तर गावकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान होते. नातलग आणि शेजारच्या ग्रामस्थांच्या जिद्दीमुळे अश्विनी खैरे या नऊ महिन्याच्या गर्भवती महिलेला सुखरूप रुग्णालयात पोचविले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.गरोदरपणातील संघर्षनऊ महिन्यांची गरोदर अश्विनी संजय खैरे यांना सकाळी अचानक वेदना सुरू झाल्या. आजूबाजूला सगळीकडे पाणी साचलेले, चिखल, रेल्वेचे रूळ आणि वाहणाऱ्या नदीचा धोका, अशा परिस्थितीत दवाखान्यापर्यंत पोचणे अशक्यप्राय वाटत होते. पण कुटुंबाने धाडस केले..कुटुंब व शेजाऱ्यांचा धाडसी प्रयत्नपती संजय खैरे, दीर विजय खैरे, सासरे भारत खैरे, सासू सुलभा खैरे यांनी ठरवले की कितीही संकट असो, अश्विनींना सुरक्षित ठिकाणी पोचवायचेच. त्यांच्या मदतीला वस्तीवरील सहकारी मोहन सावंत आणि दीपक कोकाटे धावून आले. दोन किलोमीटरचा प्रवास त्यांनी पाय चिखलात, पाणी कधी कंबरेपर्यंत तर कधी गुडघ्यापर्यंत ओलांडत केला. रेल्वेच्या रुळाला धरून, कधी हातात उचलून, तर कधी दोघांनी हाताला धरून अशा पद्धतीने त्यांनी अश्विनींना हळूहळू वाकाव स्टेशनवर आणले..गावातून स्टेशनपर्यंत आणि पुढचा प्रवासस्टेशनवर पोचल्यावर सर्वांनाच थोडासा दिलासा मिळाला. तिथून खैरे दांपत्याने पॅसेंजर गाडी पकडली. गाडीने प्रवास करत अखेर कुर्डुवाडी स्टेशनवर उतरले. पण प्रवास अजून संपलेला नव्हता. धाराशिव जिल्हा आणि परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बार्शी-कुर्डुवाडी रस्त्यावरील रिधोरे येथील सीना नदीच्या पुलावर पाणी येण्याची शक्यता असल्याने या दांपत्याने कुर्डुवाडी ते रिधोरे हा प्रवास मोटरसायकलवर केला. नऊ महिन्याच्या गरोदर पत्नीला घेऊन धाडसाने प्रतिकूल वातावरणात रिधोरे गाठले. योगायोगाने रिधोरे येथील सीना नदीच्या पुलाला महापुराचे पाणी लागले होते. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मात्र, वाहतुकीसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आलेला नव्हता. रिधोरे ते बार्शी हा प्रवास एसटीने केला व दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. मंगळवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरू झालेला संघर्ष दुपारपर्यंत सुरूच होता. पण शेवटी अश्विनी सुखरूप रुग्णालयात पोचल्या. एकीकडे निसर्गाचे रौद्ररूप तर दुसरीकडे कुटुंबीयांचा, शेजाऱ्यांचा जीवघेणा प्रयत्न. या धडपडीमुळे एका गरोदर महिलेचा जीव वाचला. ही घटना फक्त पुरातील संघर्षाची कहाणी नाही; ती आहे कुटुंबाच्या निश्चयाची, शेजाऱ्यांच्या मदतीची आणि मानवतेच्या जिवंत राहण्याची एक प्रेरणादायी कथा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.