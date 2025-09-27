Mohol Flood : सीना नदीच्या महापुरामुळे ४०० ट्रान्सफॉर्मर पाण्यात, तरीही ४५ गावांचा वीज पुरवठा सुरळीत

मोहोळ : सीना नदीला आलेल्या महापुरा मुळे शेतकऱ्यांच्या शेती, घरे, पिके यांचे नुकसान तर झालेच आहेच, परंतु शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित अशा विद्युत महावितरणचे सूमारे 400 ट्रान्सफॉर्मर पाण्यात आहेत. त्यामुळे सुमारे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. उच्चदाब, लघुदाब, वाहिनीच्या तारा, खांब, कनेक्शन बॉक्स यांचा त्यात समावेश आहे. मात्र अशाही परिस्थितीत शेतकरी व सर्वसामान्य वर आलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावातील विद्युत पुरवठ्याला प्राधान्य देत 45 गावातील विद्युत पुरवठा सुरळीत केल्याची माहिती मोहोळ येथील विद्युत महावितरण चे सहाय्यक अभियंता जी जी पटवेगर यांनी दिली. .Solapur ZP Schools Flood :'साेलापूर जिल्हा परिषदेच्या ४३१ शाळांमध्ये शरले पाणी'; पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार खराब; साहित्य गेले वाहून.या संदर्भात अधिक माहिती देताना सहाय्यक अभियंता पटवेगार म्हणाले, सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे गावोगावच्या ट्रांन्सफार्मरच्या वर पाणी आहे. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये पाणी गेले आहे. त्यामुळे या ट्रान्सफॉर्मर मधील ऑइल, कॉईल, बुशिंग या सर्व खराब झाल्या आहेत. या सर्वांच्या माध्यमातून एक ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीसाठी त्याला किमान 25 हजार रुपये खर्च येतो. तसेच खांब, कनेक्शन बॉक्स, तारा यांचा खर्च वेगळा. मात्र पाणी ओसरल्या शिवाय नेमकी काय परिस्थिती झाली हे सांगता येत नाही..दरम्यान पुरामुळे नागरिकावर अगोदरच संकट आले आहे. घराची स्वच्छता,उजेड, जनावरांना चारा कुट्टी, करण्यासाठी विद्युत पुरवठ्याची अत्यंत गरज असते. त्यासाठी मोहोळ शहरासह इतर तालुक्यातील विद्युत उपकेंद्रातून वीज प्रवाह घेऊन 45 गावातील वीज पुरवठा सुरळीत केला आहे.\r\n.मात्र नदीकाठच्या शेतीपंपाच्या व पाणीपुरवठा योजनेच्या विद्युत पुरवठ्या साठी वेळ लागणार आहे, कारण पाणी ओसरल्या शिवाय तिथ पर्यंत जाता येणे शक्य नसल्याचे सहाय्यक अभियंता पटवेगर यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.