Solapur News: 'पुरामुळे संसारच नव्याने थाटण्याची वेळ'; सीनामाईच्या पाण्याने पिकांसह सौरपंपही गेले वाहून

Sina River Flood Wreaks Havoc: सीना नदीला ५६ वर्षानंतर महापूर आला. या महापुरात करमाळा तालुक्यातील नदीकाठच्या दहा गावातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे. आळजापूर, बिटरगाव श्री, बाळेवाडी, या गावांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. नदीपात्राच्या बाहेर पाण्याला प्रचंड वेग असल्याने शेतातील ऊस पडून त्यावरती चिखल आला.
Sina river floods destroy crops and solar pumps; farmers in Mohol taluka suffer huge losses.

पोथरे : सीना नदीला आलेल्या महापुराने येथील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. उसाच्या पिकासह लिंबोणी, तूर, मका, कांदा पिके वाहून गेली. विद्युत पंप व नुकत्याच उभा केलेले सौरपंप वाहून गेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना संसारच नव्याने थाटण्याची वेळ आली आहे. या नुकसानीचे प्रशासनाकडून पंचनामे सुरू असून, शेतकऱ्यांमधून शंभर टक्के नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली जात आहे.

