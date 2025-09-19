सोलापूर

Mohol Rain Update: 'सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे मोहोळ तालुक्यातील तीस कुटुंबांचे स्थलांतर'; पाच बंधारे पाण्याखाली

Mohol Taluka Faces Sena River Flood: नदीच्या पाण्यामुळे अनेक पिके पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे पंचनामा करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेला तिथ पर्यंत जाणे अडचणीचे आहे. त्यामुळे पाणी ओसरल्या नंतरच पंचनाम्याला सुरुवात होणार आहे. ज्या ठिकाणी जाता येते अशा ठिकाणचे पंचनामे करण्यास सुरुवात झाली आहे.
Floodwaters from the Sena River inundate Mohol Taluka, forcing 30 families to relocate and submerging five bunds.

Floodwaters from the Sena River inundate Mohol Taluka, forcing 30 families to relocate and submerging five bunds.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ: सिना- कोळगाव धरणातून सिना नदीत सोडलेल्या पाण्याने रौद्ररूप धारण केले असून, मोहोळ तालुक्यातील या नदी काठच्या गावातील खबरदारीचा उपाय म्हणून तीस कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आले असून, 25 कुटुंबे नातेवाईका कडे आश्रयाला गेली आहेत.

Loading content, please wait...
rain
water
mohol
district
rain damage crops
rainy session
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com