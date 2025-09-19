Mohol Rain Update: 'सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे मोहोळ तालुक्यातील तीस कुटुंबांचे स्थलांतर'; पाच बंधारे पाण्याखाली

-राजकुमार शहामोहोळ: सिना- कोळगाव धरणातून सिना नदीत सोडलेल्या पाण्याने रौद्ररूप धारण केले असून, मोहोळ तालुक्यातील या नदी काठच्या गावातील खबरदारीचा उपाय म्हणून तीस कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आले असून, 25 कुटुंबे नातेवाईका कडे आश्रयाला गेली आहेत. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .महसूल प्रशासना कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, सीना नदीत मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्याने या नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सावधानतेचा इशारा यापूर्वीच दिला आहे. कोळेगाव, अर्जुनसोंड, मलिकपेठ, कामती खुर्द, व एकुरके या गावातील 25 कुटुंबे नातेवाईका कडे आश्रयाला गेली आहेत. पोफळी (पांडवाची) येथील 8, बोपले येथील 20 अशी 28 कुटुंबे त्या त्या गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत स्थलांतरित केली आहेत. शिंगोली येथील दोन कुटुंबे पाटबंधारे विभागाच्या निवासस्थानात स्थलांतरित केली आहेत..दरम्यान मलिकपेठ, आष्टे- कोळेगाव, शिरापूर, मुंडेवाडी, अर्जुनसोंड हे बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. विरवडे बुद्रुक ते पाकणी, अनगर ते नरखेड व शिंगोली ते तिऱ्हे हे रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत, त्यामुळे वरील बंधाऱ्यासह या तीन गावाचे रस्ते वाहतुकीस बंद केले आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पंचनाम्यास उशीर लागणार----दरम्यान या नदीच्या पाण्यामुळे अनेक पिके पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे पंचनामा करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेला तिथ पर्यंत जाणे अडचणीचे आहे. त्यामुळे पाणी ओसरल्या नंतरच पंचनाम्याला सुरुवात होणार आहे. ज्या ठिकाणी जाता येते अशा ठिकाणचे पंचनामे करण्यास सुरुवात झाली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.