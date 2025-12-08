सोलापूर

आनंदाची बातमी ! फ्लाय ९१ कडून ‘झीरो कन्व्हिनियन्स फी’ची घोषणा; ३१ डिसेंबरपर्यंत बुक केलेल्या प्रवाशांना मिळणार लाभ

Zero Convenience Fee: सणासुदीच्या प्रवासासाठी फ्लाय ९१ कडून कन्व्हिनियन्स फी माफी; प्रवाशांना थेट बचतीचा लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : फ्लाय ९१ या प्युअर-प्ले प्रादेशिक विमानसेवेने ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या उत्सवी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, डिसेंबर महिन्यात त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर होणाऱ्या सर्व बुकिंगवरील कन्व्हिनियन्स फी माफ करण्याची घोषणा केली आहे. घरगुती हवाई प्रवासातील वाढती मागणी आणि उद्योगातील सुरू असलेल्या कार्यात्मक अडचणींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

