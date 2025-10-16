Solapur News: 'संशयित पदार्थांचे अन्न प्रशासनाने घेतले ८२ नमुने'; सात जणांचे पथक तैनात, दिवाळीसाठी यंत्रणा अलर्ट

सोलापूर : विजयादशमी हे दिवाळी हा कालावधी उत्सव कालावधी म्हणून ओळखला जातो. या कालावधीत मिठाईसह इतर अन्नपदार्थांची मागणी वाढलेली असते. उत्सव कालावधीत ग्राहकांना भेसळमुक्त व दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी अन्न प्रशासनाची यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. विजयादशमी ते आतापर्यंत संशयित अन्नपदार्थांचे जवळपास ८२ नमुने या विभागाने घेतले आहेत. दिवाळीसाठी सात अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे पथक तैनात करण्यात आले आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सोलापूरच्या अन्न प्रशासनाचे साहाय्यक आयुक्त साहेबराव देसाई म्हणाले, सणासुदींच्या मोहिमेअंतर्गत ११ ऑगस्ट ते ८ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये आम्ही १७७ आस्थापनांच्या तपासण्या करून एकूण १८६ अन्न पदार्थाचे नमुने विश्लेषणाकरिता घेतले आहेत. खाद्यतेल, बेसन, फरसाण, स्विट, तुप, चॉकलेट्स, ड्राय फुड्स, दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. सणासुदींच्या काळात ग्राहकांना स्वच्छ, सुरक्षित व निर्भेळ अन्न पदार्थ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे ही अन्न व्यावसायिकांची जबाबदारी आहे..तपासणीवेळी अन्न व्यावसायिकांनी नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही साहाय्यक आयुक्त देसाई यांनी दिली. सध्या दिवाळीच्या फराळासाठी मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल, बेसन पीठ यासह विविध कच्चामाल, तयार केलेली मिठाई खरेदी केली जात आहे. नागरिकांना भेसळीबाबत संशय आल्यास त्यांनी तत्काळ अन्न प्रशासनाने संपर्क साधावा. संबंधितांचे नाव गोपनीय ठेवून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहितीही साहाय्यक आयुक्त देसाई यांनी दिली.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.खवा, खाद्यतेल, गुळाचा साठा नष्टअन्न प्रशासनाने ६९ हजार ५१४ रुपयांचे ३४४७ किलो खाद्यतेल, ४५ हजार ८०० रुपयांचा ५३३ किलो गूळ, २२ हजार ८०० रुपयांचा ७६ किलो स्वीट मावा या अन्न पदार्थांचे नमुने घेतले आहेत. भेसळीच्या संशयावरून उर्वरित साठा जप्त करून नष्ट केला आहे. घेतलेले सर्व अन्न पदार्थांचे नमुने विश्लेषणाकरिता अन्न विश्लेषकांकडे पाठविण्यात आले आहेत. या नमुन्यांचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही साहाय्यक आयुक्त देसाई यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.