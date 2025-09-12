सोलापूर

'साेलापूर जिल्ह्यात देशी-विदेशी दारु महागली'; विक्रीत २९ टक्के घट, ऑगस्टमध्ये २ लाख ३९ हजार लिटर विक्री; महसूल उद्दिष्ट मात्र ५९० कोटींचे

Liquor Prices Soar in Solapur: राज्य शासनाने देशी-विदेशी दारूचे दर वाढविले आहेत. १८० मिलिलिटर (एमएल) देशी दारूची बाटली ८० तर भारतीय बनावटीची विदेशी दारू अडीचशेवरून ३६० रुपयांना झाली आहे. याशिवाय हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये विदेशी दारू विक्रीवर १५ ते २० टक्क्यांचा अतिरिक्त शुल्क आकारला आहे.
Liquor sales dip in Solapur after sharp price hike in desi and foreign brands.

Liquor sales dip in Solapur after sharp price hike in desi and foreign brands.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: जिल्ह्यात २०२४ च्या ऑगस्ट महिन्यात विदेशी दारूची विक्री ८ लाख १३ हजार १८४ लिटर दारूची विक्री झाली होती. २०२५ च्या ऑगस्ट महिन्यात मात्र ५ लाख ७४ हजार १ लिटर विदेशी दारूची विक्री झाली. म्हणजेच २ लाख ३९ हजार १८३ लिटर कमी दारूची विक्री झाली. हे विक्री घटण्याचे प्रमाण तब्बल २९.४१ टक्के आहे. देशी दारू, वाईन आणि बिअरचीही विक्री घटली असून दुसरीकडे महसूल उद्दिष्ट ५९० कोटींचे असल्याने हे गणित कसे साधायचे या विचाराने अधिकाऱ्यांना घाम फुटला आहे.

Loading content, please wait...
liquor
State Excise Department
Price
Alcohol
district
liquor shops
Foreign Country
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com