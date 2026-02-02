Mohol Leopard News : मोहोळ शहरा नजीक आढळलेले बिबट्या सदृश्य प्राणी हे बिबटे नसून मार्जर कुळातील रान मांजर वनविभागाचा निर्वाळा

मोहोळ : पाचीपट्टा (मोहोळ) येथे आढळलेले बिबट्या सदृश्य प्राणी हे बिबट्या नसून तो मार्जर कुळातील "रान मांजर" असल्याचा निर्वाळा मोहोळ येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी योगेश घोडके यांनी दिला. .या संदर्भात मिळालेल्या माहिती नुसार, मोहोळ शहरा नजीक असलेल्या पाचीपट्टा परिसरात एका शेतकऱ्याचा ऊस गाळपासाठी कारखान्याला गेला आहे. त्यानंतर त्याने शेतातील पाचट पेटवून दिले. पाचट पेटवल्या नंतर त्या आगीच्या ज्वाळाने दोन बिबट्या सदृश्य पिल्ली शेतकऱ्यांनी पाहिली. ती बाहेर पडतानाचा व्हिडिओ शेतकऱ्याने काढून सोशल मीडियावर व्हायरल केला, तसेच वनविभागांनाही फोन केला. तातडीने वनविभागाचे अभिषेक कापसे, बापू वाघमोडे व रावसाहेब माने यांनी त्या शेतकऱ्याच्या शेताला भेट दिली. दरम्यान तो बिबट्या असता तर परिसरातील पंधरा ते वीस किलोमीटर अंतरात शेळ्या, मेंढ्या अथवा अन्य पशुधनावर हल्ला केला असता, मात्र तशी कुठलीही तक्रार व प्रकार आढळून न आल्याचे घोडके यांनी सांगितले..Pune News: काळ आला पण वेळ नव्हती!बिबट्याचा शेतकऱ्यावर जीवघेणा हल्ला; आंबेगाव तालुक्यातील घटना, डरकाळी अन् थरारक प्रसंग...दरम्यान व्हायरल झालेला व्हिडिओ बारकाईने पाहिल्यास ते मार्जर कुळातील रान मांजर असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. बिबट्याचे कान हे गोल असतात, तर शेतकऱ्यांनी पाहिलेल्या या प्राण्याचे कान अनुकुचीदार आहेत. रात्री वनविभागाचे पथक त्या ठिकाणी गेल्यावर ते प्राणी निघून गेल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्या ठिकाणी रात्रभर गस्त घालून शेतकऱ्यात जनजागृती व भयमुक्त वातावरण केल्याचे सांगत स्वसंरक्षणा बाबत काळजी घेण्याचे आवाहन केले असल्याचे घोडके यांनी सांगितले..नागरिकांचे फोन आल्यानंतर त्या ठिकाणी जाऊन पाहिले असता तो बिबट्या नसून, मार्जर कुळातील रानमांजर असल्याचे आढळून आले. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.योगेश घोडके, वनपरिक्षेत्र अधिकारी मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.