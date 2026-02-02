सोलापूर

Mohol Leopard News : मोहोळ शहरा नजीक आढळलेले बिबट्या सदृश्य प्राणी हे बिबटे नसून मार्जर कुळातील रान मांजर वनविभागाचा निर्वाळा

leopard like animal found near Mohol identified as wild cat : मोहोळ नजीक पाचीपट्टा येथे दिसलेले बिबट्या सदृश्य प्राणी हे बिबटे नसून मार्जर कुळातील रान मांजर असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले. व्हायरल व्हिडिओनंतर तपास करून नागरिकांना घाबरू नये, असे आवाहन करण्यात आले.
राजकुमार शहा
मोहोळ : पाचीपट्टा (मोहोळ) येथे आढळलेले बिबट्या सदृश्य प्राणी हे बिबट्या नसून तो मार्जर कुळातील "रान मांजर" असल्याचा निर्वाळा मोहोळ येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी योगेश घोडके यांनी दिला.

