सोलापूर

Solapur Land fraud: इंदापूर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार! 'माजी आमदाराची जागा आपली भासवून गंडा'; बनावट कागदपत्रे दाखवली अन्..

Fake Ownership Scam in Indapur: इंदापूर तालुक्यातील सुगाव येथील अमोल दत्तू सावंत ऊर्फ पाटील व सचिन देसाई या दोघांनी रिअल इस्टेटच्या व्यावसायिकांची माहिती काढली. त्यानुसार त्यांनी फिर्यादी बुदनसाँब यांना संपर्क केला. सात रस्ता परिसरात तिघेही भेटले.
Indapur Shock: Fraudster Poses as Ex-MLA’s Landowner, Uses Fake Documents to Cheat

Indapur Shock: Fraudster Poses as Ex-MLA’s Landowner, Uses Fake Documents to Cheat

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर: सात रस्ता येथील अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारतीची जागा आपलीच असल्याचे भासवून दोघांनी रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करणाऱ्यालाच दहा लाख रुपयाला फसविले. या प्रकरणी बुदनसॉब हुसैनसाब मुल्ला (रा. हंजगी, ता. इंडी) यांनी सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. वास्तविक पाहता ती जागा माजी आमदार रवी पाटील यांची आहे.

Loading content, please wait...
Indapur
documents
district
Lands
Fraud Crime
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com