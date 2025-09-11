'गेवराई तालुक्यातील माजी उपसरपंचाने प्रेम संबंधातून जीवन संपवले'; नर्तकी कोठडीत, घातपात असल्याचा नातेवाइकांचा आरोप..

वैराग : गेवराई तालुक्यातील माजी उपसरपंचाने नर्तकीशी असलेल्या प्रेम संबंधातून सासुरे (ता. बार्शी) येथे मंगळवारी गोळी झाडून आत्महत्या केली. या प्रकरणी संशयित नर्तकी पूजा गायकवाड हिला बार्शी न्यायालयाने बुधवारी हजर केले. न्यायालयाने तिला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. मात्र, गोविंद यांच्या नातेवाइकांनी हा घातपाताची शक्यता असल्याचे वर्तवली आहे. सदर घटनेचा वैराग पोलिसांना छडा लावणे आव्हान ठरले आहे. गोविंदच्या मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातल्या लुखामसला गावचे गोविंद बर्गे आणि पारगाव (ता. वाशी) येथील तुळजाभवानी कला केंद्रातील सासुरे येथील नर्तिका पूजा गायकवाड यांच्यात प्रेम संबंध होते. त्यातून गोविंद यानी पूजाला महागडा मोबाईल पैसे, सोने दिले होते. त्याचबरोबर पूजाच्या नातेवाइकांना देखील आर्थिक मदत केली. मात्र, गेवराई येथील बंगला नावावर कर, तसेच गावाकडे भावाच्या नावे पाच एकर जमीन खरेदी करून दे. अन्यथा तुझ्यावर बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल करु. तुझी बदनामी करीन असे म्हणून तिने वारंवार त्रास दिला. याच नैराश्यातून बर्गे याने आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे ..सासुरे गावात पूजाच्या घराशेजारी बंद कारमध्ये मृत अवस्थेमध्ये आढळलेला गोविंद हा नेमका घराशेजारी घटनेदिवशी केव्हा आला, येण्यापूर्वी त्याच्या व्हॉट्स अॅप अकाउंटवर नेमके कोणाबरोबर काय संभाषण झाले. गोविंद त्या ठिकाणी दाखल होताना त्याच्यासोबत कारमध्ये अन्य सहप्रवासी कोण होता का? गोविंद सासुरे येथे आल्यावर तिथे पूजा गावात होती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच गेल्या एक, दीड वर्षांमध्ये त्याने कोणत्या मालमत्तेची विक्री अथवा खरेदी कोणाच्या नावे केली आहे. तसेच गोविंदच्या चालू अथवा बचत खात्यातून आजपर्यंत किती मोठ्या रकमा ट्रान्सफर झाल्या. कोणत्या व्यक्तीच्या नावे झाल्या आहेत. यावरून आत्महत्येचे कारण पोलिस तपासात पुढे येईल..घटनास्थळी गाडी लॉक, डिझेल संपणे संशयास्पदसासुरे येथे आम्ही नातेवाईक घटनास्थळी पोचल्यावर त्या ठिकाणी गाडी लॉक असणं, गाडीची बॅटरी डिस्चार्ज होणं, गाडीतील डिझेल संपणे या गोष्टी संशयास्पद वाटतात. त्यावरून हा घातपात असावा. पोलिसांनी या प्रकरणाचा छडा लावावा. नर्तिका पूजा गायकवाड व तिच्या नातेवाईकांकडून गोविंद बर्गे यांना पैशाची मागणी होत होती. ब्लॅकमेल केले जात होते का? यावरून त्याच्यावरही संशय आहे. त्यांच्या स्वभावावरून ते बंदूक बाळगू शकणार नाही, असा आमचा विश्वास आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.सासुरे येथे गोविंद बर्गे याने गोळी घालून आत्महत्या केल्याप्रकरणी संशयित आरोपी पूजा गायकवाड हिला पोलिस कोठडी मिळाली असून तिची कसून चौकशी सुरू आहे. घटनेच्या दिवशी व त्यापूर्वी पूजा व गोविंद या दोघांच्यामध्ये झालेले संभाषण त्यांचे लोकेशन तपासण्यात येतील. दोन्ही बाजूने माहिती घेऊन तपास केला जाईल. गोविंदकडे विनापरवाना बंदूक कुठून आली याचाही तपास सुरू आहे.- कुंदन गावडे, पोलिस निरीक्षक, वैराग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.