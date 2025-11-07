DeepakAba Salunkhe-Patil: कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवणार : माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील; भूमिकेकडे लागले सर्वांचे लक्ष

- दत्तात्रय खंडागळे.सांगोला : सांगोला शहर तसेच परिसरात अनेक वर्षे एकत्रितपणे कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ सहकारी, नगरपालिका निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक उमेदवार आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांशी चर्चा करूनच आगामी निवडणुकीसंदर्भात पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल, तसेच युती किंवा आघाडीबाबतचा निर्णयही या बैठकीतच ठरवला जाईल, असे प्रतिपादन माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी केले..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.यावेळी झालेला विधानसभा निवडणुकीमध्ये माजी आमदार साळुंखे-पाटील यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत साळुंखे-पाटील यांना सुमारे पन्नास हजारांपेक्षा जास्त मते मिळाली होती. निवडणुकीनंतर त्यांनी कोणत्याही पक्षाशी संलग्न न राहता काम सुरू ठेवले होते. सध्या ते भाजप किंवा इतर कोणत्या पक्षात जातात याकडे चर्चांना जाणारे आहे. गतनगरपालिका निवडणुकीत सांगोला शहरात सर्वाधिक नगरसेवक निवडून देत दिपकआबा साळुंखे यांच्या गटाने आपले बळ दाखवले होते. त्यामुळे या निवडणुकीत आबा कोणत्या पक्षासोबत किंवा गटासोबत आघाडी करतात, हे सांगोला नगरपरिषदेच्या राजकारणातील समीकरण ठरवणारे ठरणार आहे..यावेळी बोलताना माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील म्हणाले, 'गेली ३५ वर्षे राजकारणात कार्यरत असताना मी नेहमीच माझ्या जिवाभावाच्या सहकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. प्रत्येक निर्णयात त्यांचा सल्ला आणि विश्वास हा माझा आधार राहिला आहे. सांगोला नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही प्रभागनिहाय इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेऊनच आपण पुढील दिशा ठरवू. कार्यकर्त्यांच्या मतांचा आणि भावनाांचा आदर राखूनच कोणत्या पक्षासोबत युती किंवा आघाडी करायची, हे ठरवले जाईल.'.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न... नगरपालिका निवडणुकीचा ताप वाढत असताना दिपकआबा यांच्या चर्चांमुळे सांगोला तालुक्यातील राजकीय वातावरणात चैतन्य निर्माण झाले आहे. त्यांच्या गटाची भूमिका जाहीर होताच आगामी निवडणुकीचे राजकारण नव्या वळणावर जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.