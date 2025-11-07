सोलापूर

DeepakAba Salunkhe-Patil: कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवणार : माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील; भूमिकेकडे लागले सर्वांचे लक्ष

All Eyes on Deepak Aba Salunkhe-Patil’s Next Political Step: नगरपालिका निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक उमेदवार आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांशी चर्चा करूनच आगामी निवडणुकीसंदर्भात पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल, तसेच युती किंवा आघाडीबाबतचा निर्णयही या बैठकीतच ठरवला जाईल, असे प्रतिपादन माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी केले.
Former MLA Deepak Aba Salunkhe-Patil interacts with party workers while discussing the future political direction in Satara.

सांगोला : सांगोला शहर तसेच परिसरात अनेक वर्षे एकत्रितपणे कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ सहकारी, नगरपालिका निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक उमेदवार आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांशी चर्चा करूनच आगामी निवडणुकीसंदर्भात पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल, तसेच युती किंवा आघाडीबाबतचा निर्णयही या बैठकीतच ठरवला जाईल, असे प्रतिपादन माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी केले.

