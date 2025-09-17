सोलापूर

माेठी बातमी! 'सोलापुरातील रोज चार व्यक्तींना पोटाच्या कर्करोगाचे निदान'; सकस आहार अन् स्वच्छतेचा अभाव, जंकफूडचे वाढते प्रमाण घातक

Healthy diet and lifestyle changes to prevent stomach cancer: पूर्वी ५० वर्ष वयोगटातील व्यक्तींना पोटाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण अधिक होते. पण आता ३० ते ५० वर्ष वयातील व्यक्तींमध्ये पोटाचा कर्करोग झाल्याचे आढळून येत आहे. निर्व्यसनी तरुणांना पोटाचा कर्करोग आढळल्याच्या घटना होत आहेत.
सोलापूर: कर्करोगाच्या वाढत्या संख्येत पचनसंस्थेच्या कर्करोगाच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सोलापूर सोलापूर शहरात रोज किमान चार व्यक्तींना पोटाचा म्हणजे पचनसंस्थेचा कर्करोग झाल्याचे निदान होत आहे. पचनसंस्थेच्या कर्करोगात अन्ननलिका, जठर, लहान आतडे, मोठे आतडे, पित्ताशय, यकृत, स्वादूपिंड, गुदद्वाराचा कर्करोग असे प्रकार आहेत.

