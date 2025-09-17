माेठी बातमी! 'सोलापुरातील रोज चार व्यक्तींना पोटाच्या कर्करोगाचे निदान'; सकस आहार अन् स्वच्छतेचा अभाव, जंकफूडचे वाढते प्रमाण घातक

सोलापूर: कर्करोगाच्या वाढत्या संख्येत पचनसंस्थेच्या कर्करोगाच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सोलापूर सोलापूर शहरात रोज किमान चार व्यक्तींना पोटाचा म्हणजे पचनसंस्थेचा कर्करोग झाल्याचे निदान होत आहे. पचनसंस्थेच्या कर्करोगात अन्ननलिका, जठर, लहान आतडे, मोठे आतडे, पित्ताशय, यकृत, स्वादूपिंड, गुदद्वाराचा कर्करोग असे प्रकार आहेत. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.कर्करोगाच्या बाबतीत सकस आहार, स्वच्छतेचा अभाव ही अप्रत्यक्ष कारणे परिणामकारक असल्याचे दिसून येते. अप्रत्यक्ष कारणांमध्ये दूषित पाणी हे महत्त्वाचे कारण आहे. तसेच शरीरास हानिकारक असलेले रासायनिक घटक पोटात जाणे, भाज्या व फळांवर फवारलेल्या किटकनाशकातील घटक पोटात जातात तसेच उघड्यावरील जंकफूड धोकादायक ठरते..स्वच्छतेची सवय आवश्यकसोलापूर शहरात कामगारांना कारखान्यात कोणतेही ग्लोव्हज आणि अन्य संरक्षक वस्तू दिल्याच जात नाहीत. कामावरून घरी आल्यानंतर हातांची स्वच्छता करायला हवी. विडी कामगार महिलांनी देखील हात स्वच्छ करण्याची सवय आवश्यक आहे. स्वच्छतेच्या सवयीचा अभाव त्रासदायक ठरतो..या गोष्टींचा होतो परिणामहेलिकोबॅक्टर पायलोरी हा जिवाणूंचा संसर्ग होणे धोकादायक ठरते.प्रोसेस्ड फूडसमधून पोटात जाणारे नायट्राईट, पॉलिसायक्लीक ॲरोमॅटीक हायड्रोकार्बनजंक किंवा स्ट्रीट फूडमधून होमारे हेलिकोबॅक्टर पायलोरीचा संसर्गमांसाहारातून जाणारे अतिरिक्त चरबी व ॲनिमल प्रोटीनचे वाढते प्रमाणपेस्ट्रीसाईडमधील ऑरगॅनो फॉस्फेटस्कुटुंबात आनुवंशिक कर्करोगाच्या नोंदीबैठे काम, व्यायामाचा अभाव, निद्रानाश व व्यसनाधीनता.पोटाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. लॅप्रोस्कोपी, एन्डोस्कोपी, कोलॅनोस्कोपी, सोनोग्राफी आदी अनेक आधुनिक साधनांचा वापर वाढल्याने लवकर निदान आणि उपचार शक्य होत आहेत.- डॉ. श्रीकांत माकम, गॅस्ट्रो एन्टरीक सर्जन, सोलापूर.आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.तरुणांमध्येही धोकापूर्वी ५० वर्ष वयोगटातील व्यक्तींना पोटाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण अधिक होते. पण आता ३० ते ५० वर्ष वयातील व्यक्तींमध्ये पोटाचा कर्करोग झाल्याचे आढळून येत आहे. निर्व्यसनी तरुणांना पोटाचा कर्करोग आढळल्याच्या घटना होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.