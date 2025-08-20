सोलापूर

Solapur Fraud : 'कुर्डुवाडीतील एकाची ११ लाखांची फसवणूक'; ज्यादा पैशाचा हव्यास नडला, पाेलिस ठाण्यात गुन्हा

Fraud in Kurduwadi : एक ग्रुप जॉईन करण्याबाबत सांगितल्यावर तो ग्रुप जॉईन केला. ग्रुपचे ॲडमिनवरील तिघे होते. ग्रुपवर दररोज शेअर मार्केट व आयपीओ संदर्भात माहिती दिली जात असे व अधिक परतावा पाहिजे असल्यास कंपनीच्या अॅपमध्ये नोंदणी करून पैसे गुंतवण्यास सांगितले.
Updated on

कुर्डुवाडी: ऑनलाइन बनावट, ॲप तयार करून शेअर मार्केटमधून शेअर्स व आयपीओ खरेदी करून देतो असे भासवून कुर्डुवाडीतील एकाची १० लाख ९२ हजार ५०० रुपयांची फसवणूक केली. कमरगणी मुनीर तांबोळी (वय ४४, रा. नालसाबनगर, कुर्डुवाडी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून इशिता चौधरी, राजेश शर्मा, अजयसिंह व कंपनीविरुद्ध कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

