सोलापूर

Success Story: ‘बार ते बार’चा प्रेरणादायी प्रवास! रात्री बारमध्ये नोकरी, दिवसा कायद्याचे शिक्षण; शुभम झाला वकील, वडिलांच्या निधनानंतरही हार नाही..

Inspirational advocate journey from Nannaj Solapur: गरिबी, वडिलांचे निधन आणि कुटुंबाची जबाबदारी खांद्यावर असतानाही दिवसा कायद्याचे धडे, रात्री बारमध्ये मॅनेजर म्हणून नोकरी करत शुभम गिरीने ‘कमवा आणि शिका’चा आदर्श वस्तुपाठ घालत वकिली क्षेत्रात यशस्वी पाऊल टाकले.
Despite Losing His Father Early, Shubham Fights Odds to Become a Lawyer

Despite Losing His Father Early, Shubham Fights Odds to Become a Lawyer

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सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रभुलिंग वारशेट्टी

सोलापूर : दिवसा न्यायालयातील कायदेशीर बारकावे शिकायचे आणि रात्री बारमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचा. अशा दुहेरी जबाबदाऱ्या सांभाळत ‘बार ते बार’ असा प्रवास नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथील शुभम गिरी याने संघर्षाच्या बळावर केला आहे. एलएलबीची पदवी संपादन करून वकिली क्षेत्रात पाऊल ठेवले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्याने उभा केलेला हा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

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