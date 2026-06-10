Success Story: ‘बार ते बार’चा प्रेरणादायी प्रवास! रात्री बारमध्ये नोकरी, दिवसा कायद्याचे शिक्षण; शुभम झाला वकील, वडिलांच्या निधनानंतरही हार नाही..

-प्रभुलिंग वारशेट्टी सोलापूर : दिवसा न्यायालयातील कायदेशीर बारकावे शिकायचे आणि रात्री बारमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचा. अशा दुहेरी जबाबदाऱ्या सांभाळत ‘बार ते बार’ असा प्रवास नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथील शुभम गिरी याने संघर्षाच्या बळावर केला आहे. एलएलबीची पदवी संपादन करून वकिली क्षेत्रात पाऊल ठेवले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्याने उभा केलेला हा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तिसरीत असतानाच शुभमचे वडिलांचे छत्र हरपले. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. अशा परिस्थितीत शिक्षण थांबविण्याऐवजी त्याने संघर्षाचा मार्ग स्वीकारला. आठवी-नववीत असतानाच छोट्या-मोठ्या कामांतून आईला हातभार लावण्यास सुरवात केली. पुढे भावाच्या शिक्षणासाठी आणि बहिणीच्या लग्नासाठीही त्याने आर्थिक मदत केली..गरिबीच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षण हाच एकमेव मार्ग असल्याची जाणीव त्याला होती. त्यामुळे सर्व अडचणींवर मात करत त्याने बारावीनंतर दयानंद विधी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. कायद्याचे शिक्षण घेत असतानाच त्याने प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजाचे ज्ञान मिळविण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एम. एन. बल्ला यांच्याकडे काम सुरू केले..गरिबांसाठी लढण्याचा निर्धारस्वतः गरिबी अनुभवलेली असल्याने सामान्य माणसाला न्यायव्यवस्थेबद्दल वाटणारी भीती आणि असहायता शुभमने जवळून पाहिली आहे. निवृत्त शिक्षक असलेले आजोबा दत्ताबुवा गिरी यांच्या संस्कारांनी त्याला संकटांमध्येही खंबीर राहण्याची प्रेरणा दिली. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी आणि कपिल सिब्बल यांना आदर्श मानणाऱ्या शुभमने आता वकिली व्यवसायात प्रवेश केला आहे. सामान्य नागरिकांच्या मनातील कायद्याविषयीची भीती दूर करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करण्याचा त्याचा निर्धार आहे..‘कमवा आणि शिका’ या तत्त्वाचा आदर्श वस्तुपाठ घालून देणारा शुभमचा प्रवास तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्द, कष्ट आणि शिक्षणाच्या बळावर यश मिळविता येते, हे त्याने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे..ज्याच्याकडे ज्ञान व आधार नसतो, त्याच्यावर सर्वाधिक अन्याय होतो हे मी अनुभवले आहे, म्हणूनच वकील होण्याचे ठरवले. आता मला मिळालेल्या एलएलबी पदवीचा वापर करून माझ्यासारख्या गरिबीतून आलेल्यांना न्याय्य हक्क मिळवून देणे, हेच माझे मुख्य ध्येय आहे.- शुभम गिरी, वकील.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.२४ तासांचा संघर्षशुभमचा दिवस पहाटेपासून सुरू व्हायचा. सकाळी महाविद्यालय, दुपारी न्यायालयातील कामकाज आणि संध्याकाळी सातपासून मध्यरात्रीपर्यंत जय किसान बारमध्ये मॅनेजर म्हणून नोकरी, असा त्याचा दिनक्रम होता. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून हे चक्र अखंडपणे सुरू होते. दिवसभर कायद्याचे धडे गिरवताना आणि रात्री बारमधील गोंगाटात ग्राहकांची जबाबदारी सांभाळताना त्याने शिक्षणातील सातत्य कायम ठेवले. या काळात जय किसान बारचे मालक विश्वजीत भोसले यांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे त्याचा संघर्ष काहीसा सुसह्य झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.