Students Visit Vidhan Bhavan: जीवाची मुंबई अन् लहान वयात मोठा अनुभव! आमदार अभिजीत पाटील यांच्या संकल्पनेतून विद्यार्थ्यांची थेट विधानभवनाची भेट..

MLA Abhijit Patil’s Initiative Gives Students Firsthand Experience of Legislature

सकाळ वृत्तसेवा
-किरण चव्हाण

माढा : माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी (ता. १०) विधान भवनात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज प्रेक्षक गॅलरीतून प्रत्यक्ष पाहून लोकशाही प्रक्रियेचा अनुभव घेतला.

