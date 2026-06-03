Mangalwedha News : इंधन बचतीतून महामंडळाच्या आर्थिक शिस्तीला बळ; मंगळवेढ्याच्या सुपुत्राचा प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते गौरव

मंगळवेढा - देशात डिझेल टंचाईमुळे वाहतुक भाडेवाढ होत असतानाच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या डिझेल खर्चात बचत केली म्हणून मंगळवेढ्याच्या सुपुत्राचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला..महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागात अकोला विभागातील यंत्र अभियंता पंकज गेणू ढावरे यांना मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात अत्यंत प्रतिष्ठित अशा अध्यक्ष सुवर्ण पदक पुरस्काराने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते त्यांना हे सुवर्ण पदक, मानपत्र आणि पुष्पगुच्छ देऊन गौरविण्यात आले.इंधन बचत हीच खरी उत्पन्न वाढ ही संकल्पना पंकज ढावरे यांनी आपल्या अकोला विभागात प्रत्यक्ष कृतीत आणली..त्यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत 'केपीटीएल' (KMPL - प्रति लिटर किलोमीटर धावणारी बस) मध्ये लक्षणीय आणि कौतुकास्पद वाढ करून दाखवली. त्यांच्या या अचूक आणि शिस्तबद्ध नियोजनामुळे एसटी महामंडळाच्या डिझेल खर्चात मोठी बचत झाली असून, महामंडळाच्या आर्थिक शिस्तीला एक वेगळे बळ प्राप्त झाले. मुळचे मंगळवेढा येथील रहिवासी असलेले पंकज ढावरे यांच्या या यशामुळे सोलापूर आणि अकोला दोन्ही जिल्ह्यांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला..एसटी महामंडळाच्या उत्कृष्ट सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडावी, त्यांच्या कार्याला नवीन प्रेरणा मिळावी आणि संपूर्ण व्यवस्थेला एक सकारात्मक दिशा मिळावी, या उदात्त हेतूने या सुवर्ण पदक पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. त्यांच्या याच उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेऊन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांना यंदाचा सर्वोच्च सन्मान प्रदान केला.या सोहळ्यात महामंडळाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.