सोलापूर

Mangalwedha News : इंधन बचतीतून महामंडळाच्या आर्थिक शिस्तीला बळ; मंगळवेढ्याच्या सुपुत्राचा प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते गौरव

देशात डिझेल टंचाईमुळे वाहतुक भाडेवाढ होत असतानाच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या डिझेल खर्चात केली बचत.
pratap sarnaik and pankaj dhaware

pratap sarnaik and pankaj dhaware

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - देशात डिझेल टंचाईमुळे वाहतुक भाडेवाढ होत असतानाच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या डिझेल खर्चात बचत केली म्हणून मंगळवेढ्याच्या सुपुत्राचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला.

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