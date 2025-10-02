सोलापूर

धक्कादायक घटना! 'गुडघ्याभर पाण्यातून महिलेची अंत्ययात्रा स्मशानभूमीकडे'; चोपडी, नाझरे परिसरात पावसाचा हाहाकार..

Rain Chaos in Solapur: गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे चोपडी येथील गावतळे पूर्णपणे भरले आहे. यामुळे येदुचामळा, रानमळा, सोमेवाडीकडे जाणारा रस्ता बंद झाला आहे. आज रानमळ्यातील एका महिलेचे निधन झाले. या महिलेची अंत्ययात्रा गुडघ्याभर पाण्यातून ग्रामस्थांनी चोपडी येथील स्मशानभूमीत आणली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाझरे: चोपडी, नाझरे परिसरात गेली दोन दिवस प्रचंड पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणचे रस्ते बंद आहेत. गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे चोपडी येथील गावतळे पूर्णपणे भरले आहे. यामुळे येदुचामळा, रानमळा, सोमेवाडीकडे जाणारा रस्ता बंद झाला आहे. आज रानमळ्यातील एका महिलेचे निधन झाले. या महिलेची अंत्ययात्रा गुडघ्याभर पाण्यातून ग्रामस्थांनी चोपडी येथील स्मशानभूमीत आणली.

