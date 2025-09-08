सोलापूर

Ganesh Visarjan 2025: 'मंगळवेढ्यात डीजे मुक्त वातावरणात गणरायाचे विसर्जन'; पारंपारिक वाद्याला दिले प्राधान्य

Unique Ganesh Immersion in Mangalvedha: गणपती स्थापनेच्या दहा दिवसात मंगळवेढा सर्व ग्रामीण भागात अनेक मंडळांनी अन्नदानासारखे उपक्रम राबवले काही मंडळानी कीर्तन, भजन, प्रवचन,यासह विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, रांगोळी,वक्तृत्व स्पर्धा, संगीत खुर्ची स्पर्धेचे आयोजन केले.
"Ganesh Visarjan in Mangalvedha: Traditional instruments replace DJs in a cultural farewell."

- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : गणपती बाप्पा मोरया !! पुढच्या वर्षी लवकर या !!! पाऊस पाणी घेऊन या !!! या घोषणेत लाडक्या गणरायाचे मंगळवेढ्यात विसर्जन केले.मात्र पोलीस प्रशासनाने यंदा डीजे बंदीचे आदेश देत त्याची अंमलबजावणी दिसल्याने अनेक मिरवणुकीसाठी पारंपारिक वाद्याचा वापर करण्यात आला.

