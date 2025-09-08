Ganesh Visarjan 2025: 'मंगळवेढ्यात डीजे मुक्त वातावरणात गणरायाचे विसर्जन'; पारंपारिक वाद्याला दिले प्राधान्य

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : गणपती बाप्पा मोरया !! पुढच्या वर्षी लवकर या !!! पाऊस पाणी घेऊन या !!! या घोषणेत लाडक्या गणरायाचे मंगळवेढ्यात विसर्जन केले.मात्र पोलीस प्रशासनाने यंदा डीजे बंदीचे आदेश देत त्याची अंमलबजावणी दिसल्याने अनेक मिरवणुकीसाठी पारंपारिक वाद्याचा वापर करण्यात आला..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.गणपती स्थापनेच्या सातव्या दिवसापासून तालुक्यात गणेश मूर्तीचे विसर्जना सुरुवात झाली मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागात मिळून 198 गणपती मंडळांनी गणरायाच्या मूर्तीची स्थापना केली. यंदा पोलीस प्रशासनाने शांतता कमिटीच्या बैठकीत डीजे लावल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनी पाऊल टाकले एका मंडळाचा डीजे लावण्यापूर्वी ताब्यात घेतला. गणपती स्थापनेच्या दहा दिवसात मंगळवेढा सर्व ग्रामीण भागात अनेक मंडळांनी अन्नदानासारखे उपक्रम राबवले काही मंडळानी कीर्तन, भजन, प्रवचन,यासह विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, रांगोळी,वक्तृत्व स्पर्धा, संगीत खुर्ची स्पर्धेचे आयोजन केले. .यात स्पर्धकांनी उत्साहात सहभाग नोंदवला. डीजे बंदीच्या आदेशामुळे अनेक डी.जे व्यवसायिकाला यात मोठा फटका बसल्यामुळे अनेक मंडळांनी मिरवणुकीसाठी लेझीम पथक, ढोल पथक,वारकरी पथक, बँड, वाजंत्री यांना पाचरण केल्यामुळे त्यांना ऐनवेळी व्यवसाय मिळाल्यामुळे त्यांचे देखील भाड्याचे दर दुप्पट वाढले. कालपर्यंत 184 मंडळांनी गणेश मूर्तीचे विसर्जन केले तर आज 9 तर उद्या 4 आणि परवा दिवशी 1 असे एकूण गणपती विसर्जन होणार आहे.कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस प्रशासनाने 1 पोलीस निरीक्षक, 5 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक, 30 पोलीस कर्मचारी,51 होमगार्ड,1 स्ट्राईकिंग फोर्स असा बंदोबस्त तैनात केला..गणपती विसर्जनाच्या दरम्यान पाणी प्रदुषण होऊ नये म्हणून नगरपालिकेने 2 ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन कुंड उभा केले तर नगरपालिकेच्या मुर्ती संकलन केंद्रात 312 गणेशमूर्ती जमा झाल्याची माहिती आरोग्य निरीक्षक अनिकेत चंदनशिवे यांनी दिली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आ. समाधान आवताडे,धनश्री परिवाराचे प्रा.शिवाजीराव काळुंगे, भैरवनाथ उद्योग समूहाचे उपाध्यक्ष अनिल सावंत, दामाजीचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील, डॉ. प्रणिता भालके, सिद्धेश्वर अवताडे,सोमनाथ प्रदीप खांडेकर, अजित जगताप, चंद्रशेखर कोंडुभैरी, प्रतिक किल्लेदार,सोमनाथ माळी,चंद्रकांत घुले, गौरीशंकर बुरकूल,हणमंत दुधाळ,प्रशांत साळे यांनी अनेक मंडळांच्या पूजेला हजेरी लावली..पोलीस प्रशासनाच्या आवाहनाला जनतेने व मंडळाने सहकार्य केल्यामुळे यंदा डीजे मुक्त वातावरणात गणेशोत्सव पार पडला. असेच उत्सव या पुढील काळात पार पाडावयाचे आहेत मिरवणुकी दरम्यान आवाजाचे उल्लंघन केलेल्या सात स्पिकर व्यवसायिकाविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला सादर केला.दत्तात्रय बोरीगिड्डे, पोलीस निरीक्षक मंगळवेढा.Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.डीजे मुक्त वातावरणात मिरवणुका निघाल्यामुळे याचा व्यवसायावर कोणताही परिणाम झाला नाही यंदा मिरवणुकीत पारंपारिक वाद्याचा वापर झाल्याने पारंपारिक कलेचा आस्वाद घेता आला.प्रवीण दोडके,साईकृपा मेडिकल चोखामेळा चौक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.