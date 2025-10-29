सोलापूर

Solapur Crime: रिक्षा प्रवाशांना लुटणाऱ्या तिघी जेरबंद; चौथीचेही नाव उघड; बाळेतील आजीचा ऐवज वाढदिनीच चोरीला..

Rickshaw Loot Case Solved: रिक्षात प्रवासी म्हणून चार अनोळखी महिलाही बसलेल्या होत्या. आजीबाईंच्या बाजूला असलेल्या दोन्हीकडील महिलांनी हालचाल सुरू केली. रिक्षातील गर्दीमुळे आजीबाईचे लक्ष व्यवस्थित बसण्याकडेच अधिक होते. आजीबाईंचे लक्ष स्वत:कडील हॅण्डबॅगकडे नव्हते.
Rickshaw Loot Case Solved: Trio Held, Fourth Woman’s Name Revealed

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : रंगभवन चौकातून सात रस्त्याकडे ७१ वर्षीय आजीबाई रिक्षातून प्रवास करीत होत्या. त्यावेळी चार अनोळखी महिलाही प्रवासानिमित्त रिक्षात बसल्या होत्या. त्या चौघींनी आजीबाईंना दाटी करून त्यांच्याकडील एक लाख ३५ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. त्यातील तीन महिलांना सदर बझार पोलिसांनी अटक केली, चौथीचाही शोध लागला आहे.

