Solapur News: साेलापुरात गॅस लिकेज झाल्यामुळे किचनमध्ये आग; विनायक रेसिडेन्सीतील घटना, अन्‌ म्हणून मोठा अनर्थ टळला!

सोलापूर: येथील विनायक रेसिडेन्सीमधील विनायक नंदुरकर यांच्या घरातील किचनमध्ये गॅस लिकेजमुळे आग लागली होती. मंगळवारी (ता. ३) सकाळी पावणेबाराच्या सुमारास घरातून धूर येऊ लागला, रेसिडेन्सीत लोकांचा आवाज येऊ लागला. त्यानंतर एका महिलेने तत्परता दाखवत अग्निशामक विभागाशी संपर्क केला. पाच मिनिटात अग्निशामकचा बंग तेथे दाखल झाला आणि १५ मिनिटात आग आटोक्यात आणण्यात आली..मंगळवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास गॅस लिकेजमुळे किचनमधील शेगडीला काही प्रमाणात आग लागली. किचनमधील लाइटची वायरिंग जळाली. किचनमधील साहित्य जळाल्याने घरातून धूर बाहेर येऊ लागला. बाजूचे लोक घराबाहेर आले. परिसरातील लोक तेथे जमा झाले. गॅस कंपनीचेही लोक त्याठिकाणी आले. .तत्पूर्वी, एकाने अग्निशामक विभागाशी संपर्क साधला आणि अग्निशामकच्या जवानांनी तातडीने पाइप त्याठिकाणी नेला. किचनमध्ये पाणी मारून आग आटोक्यात आणली. आग भडकण्यापूर्वी अग्निशामकचा बंब घटनास्थळी दाखल झाल्याने मोठा अनर्थ टळला. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. काही हजारांचे साहित्य जळाल्याचे अग्निशामक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले....अन् म्हणून मोठा अनर्थ टळलासात रस्त्याकडून रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या मार्गावरील उपलप मंगल कार्यालय परिसरातील विनायक रेसिडेन्सीत अनेक कुटुंब राहातात. सकाळी अचानक गॅस लिकेज झाल्याने किचनमध्ये आग भडकली. कुटुंबीयांनी प्रसंगावधान साधून घराच्या खिडक्या उघडल्या आणि सगळे घराबाहेर आले. अग्निशामकचे जवान तेथे आल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांनी गॅस सिलिंडर किचनमधून बाहेर काढला. गॅस सिलिंडर निम्मा भरलेला होता. किचनमध्ये सगळीकडे आग भडकण्यापूर्वी गॅस सिलिंडर बाहेर काढल्याने मोठा अनर्थ टळला.