Solapur News: साेलापुरात गॅस लिकेज झाल्यामुळे किचनमध्ये आग; विनायक रेसिडेन्सीतील घटना, अन्‌ म्हणून मोठा अनर्थ टळला!

सोलापूर: येथील विनायक रेसिडेन्सीमधील विनायक नंदुरकर यांच्या घरातील किचनमध्ये गॅस लिकेजमुळे आग लागली होती. मंगळवारी (ता. ३) सकाळी पावणेबाराच्या सुमारास घरातून धूर येऊ लागला, रेसिडेन्सीत लोकांचा आवाज येऊ लागला. त्यानंतर एका महिलेने तत्परता दाखवत अग्निशामक विभागाशी संपर्क केला. पाच मिनिटात अग्निशामकचा बंग तेथे दाखल झाला आणि १५ मिनिटात आग आटोक्यात आणण्यात आली.

