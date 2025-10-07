Pandharpur Municipal:'पंढरपूर नगरपरिषदेत तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण महिलेला संधी'; स्थानिक गटांमध्येच निवडणूक रंगण्याचे चित्र

-भारत नागणेपंढरपूर: नगराध्यक्ष पदाच्या सोडतीमध्ये पंढरपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण महिलेला संधी मिळाली आहे. जनतेतून नगराध्यक्ष पदाची निवड होणार असल्याने पंढरपूरमध्ये मोठी चुरस निर्माण होणार आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .माजी नगराध्यक्षा साधना नागेश भोसले या पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरणार आहेत. तर परिचारक गटाकडून श्यामल लक्ष्मण पापरकर व स्मिता गणेश अधटराव यांची नावे चर्चेत आहेत. माजी नगराध्यक्ष साधना भोसले या यापूर्वी २०१६ मध्ये पहिल्यांदा जनतेतून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या. त्यांनी सलग साडेसात वर्षे पंढरपूरचे नगराध्यक्षपद भूषविले आहे. त्यापूर्वी २००१ साली सुनीता विलास साळुंखे या निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर आता तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण गटातील महिलेसाठी नगराध्यक्षपद खुले झाले आहे..राजकीय पक्षांपेक्षा स्थानिक गटांमध्येच यंदाची नगराध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असल्याचे सध्यातरी चित्र आहे. दरम्यान, भाजप, शिंदे सेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी काय भूमिका घेणार, याकडे देखील लक्ष लागले आहे. मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या पत्नी माधुरी धोत्रे व कावेरी श्याम गोगाव या देखील नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उतरणार असल्याची चर्चा आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.आमदार पाटलांची पंढरपुरात होणार एंट्रीमाढ्याचे आमदार अभिजित पाटील हे यंदा नगरपालिका निवडणुकीमध्ये सक्रिय सहभाग घेणार आहेत. त्यांनी देखील नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, त्यांच्या गटाकडून उमेदवार कोण, हे अद्याप गुलदस्तात आहे. माजी नगराध्यक्ष साधना भोसले या कोणत्या गटाकडून निवडणूक लढवणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. दरम्यान, भगीरथ भालके, कल्याण काळे, मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे या निवडणुकीत कोणती भूमिका घेणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.