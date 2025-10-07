सोलापूर

Pandharpur Municipal:'पंढरपूर नगरपरिषदेत तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण महिलेला संधी'; स्थानिक गटांमध्येच निवडणूक रंगण्याचे चित्र

Pandharpur Mayor Race: राजकीय पक्षांपेक्षा स्थानिक गटांमध्येच यंदाची नगराध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असल्याचे सध्यातरी चित्र आहे. दरम्यान, भाजप, शिंदे सेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी काय भूमिका घेणार, याकडे देखील लक्ष लागले आहे.
Third-time opportunity for a general category woman candidate in Pandharpur mayoral race, as local factions prepare for election.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-भारत नागणे

पंढरपूर: नगराध्यक्ष पदाच्या सोडतीमध्ये पंढरपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण महिलेला संधी मिळाली आहे. जनतेतून नगराध्यक्ष पदाची निवड होणार असल्याने पंढरपूरमध्ये मोठी चुरस निर्माण होणार आहे.

