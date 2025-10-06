तयारीला लागा! सोलापूर जिल्ह्यातील १७ पैकी ‘या’ १३ नगरपरिषदांमध्ये महिला होणार नगराध्यक्षा; नगरसेवकांच्या आरक्षणाची बुधवारी सोडत

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा आणि ६ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची आरक्षण सोडत आज मुंबईत झाली. या सोडतीत जिल्ह्यात १७ पैकी १३ ठिकाणी महिला नगराध्यक्षांची चिठ्ठी निघाली आहे. दुधनी आणि अक्कलकोटमध्ये सर्वसाधारण पुरुषाला संधी आहे तर माळशिरस आणि सांगोल्यात ओबीसी पुरुषाला नगराध्यक्षाची संधी आहे. उर्वरित सर्व ठिकाणी महिलांना संधी मिळणार आहे. या सोडतीने आगामी काळासाठी जिल्ह्यातील नगराध्यक्षांमध्ये महिलाराज आणले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, पंढरपूर, अक्कलकोट, अकलूज, मैंदर्गी, करमाळा, कुर्डुवाडी, सांगोला, मंगळवेढा, दुधनी व मोहोळ ११ नगरपरिषदा व अनगर नगरपंचायतीवर सध्या प्रशासकराज आहे. उर्वरित माढा, माळशिरस, नातेपुते, वैराग आणि श्रीपूर-म्हाळूंग या नगरपंचायतींवर लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत. प्रशासक असलेल्या १२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व लोकप्रतिनिधी असलेल्या ५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी नगराध्यक्षांची आज आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
आज निघालेल्या सोडतीमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी मोहोळ, अकलूज व मैंदर्गीचे नगराध्यक्षपद राखीव झाले आहे. सर्वसाधारण महिलेसाठी करमाळा, पंढरपूर, बार्शी, मंगळवेढा नगरपरिषदेचे व अनगर, श्रीपूर-महाळुंग, नातेपुते व वैराग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद राखीव झाले आहे. ओबीसी महिलेसाठी कुर्डुवाडी नगरपरिषद व माढा नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद राखीव झाले आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश मोठ्या तालुक्याच्या ठिकाणी नगराध्यक्षाची चावी महिलांच्या हातात असणार आहे.
नगरसेवकांच्या आरक्षणाची उद्या सोडत
निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या बार्शी, पंढरपूर, अक्कलकोट, अकलूज, मैंदर्गी, करमाळा, कुर्डुवाडी, सांगोला, मंगळवेढा, दुधनी व मोहोळ या ११ नगरपरिषदा व अनगर नगरपंचायतीमधील नगरसेवकांची आरक्षण सोडत बुधवारी (ता. ८) सकाळी ११ वाजता होणार आहे. ही सोडत त्या-त्या नगरपरिषदेच्या कार्यालयात होणार आहे. नगरसेवकांच्या आरक्षण सोडतीनंतर कोणाविरुद्ध कोणाची लढत? याचे चित्र स्पष्ट होण्यास सुरुवात होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.