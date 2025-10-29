सोलापूर

Goa-Solapur flight: वादळी वाऱ्याचा धोका; गोवा-सोलापूर विमान रद्द, प्रवाशांना पुढील तिकीट उपलब्ध करून देण्यात येणार

Flight Disruption: फ्लाय ९१ चे अधिकारी रणसुभे म्हणाले, आंध्रप्रदेशातील वादळी वाऱ्यामुळे विमानसेवेस अडचण असल्याने उड्डाण होणार नाही. हवामान विभागाच्या सूचनेनुसार ही सेवा रद्द करण्यात आली आहे. गोवा-सोलापूर विमानसेवा नियमित सुरू करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील आहे.
High Wind Alert Grounds Goa–Solapur Flight; Tickets to Be Reissued

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: आंध्र प्रदेशातील वादळी वाऱ्यामुळे आजची गोवा ते सोलापूर व सोलापूर ते गोवा विमानसेवा रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना पुढील विमानाचे तिकीट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

Solapur

