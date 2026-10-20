सोलापूर

Maharashtra Politics: ‘गोकुळ’ फॅक्टर तोडण्याचे भाजपपुढे तगडे आव्हान; शिक्षक, पदवीधर निवडणूक: ॲक्टिव्ह शिवसेना अन्‌ सायलेंट राष्ट्रवादीची डोकेदुखी

Gokul Factor Challenges BJP in Teacher and Graduate Elections: ॲक्टिव्ह शिवसेना अन् सायलेंट राष्ट्रवादी; शिक्षक, पदवीधर निवडणुकीत भाजपचे गणित बिघडणार?
Gokul Influence Becomes Key Challenge for BJP in Teacher and Graduate Elections with Shiv Sena Active and NCP Quietly Mobilizing

Gokul Influence Becomes Key Challenge for BJP in Teacher and Graduate Elections with Shiv Sena Active and NCP Quietly Mobilizing

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रमोद बोडके

सोलापूर : चारच दिवसांवर विधान परिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाचे मतदान आहे. या मतदानापूर्वी काँग्रेस आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांच्या ‘राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी’ने जोरदार मुसंडी मारली आहे. ‘गोकुळ’च्या निकालातून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील भाजपविरोधकांना मोठा आत्मविश्‍वास मिळाला आहे. शिक्षक, पदवीधरच्या मतदानापूर्वी (शुक्रवार, ता. २३) त्यांच्या या आत्मविश्‍वासाला तोडण्याचे मोठे आव्हान भाजप नेत्यांसमोर उभे राहिले आहे.

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